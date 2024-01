Los Mossos detienen a 4 personas por su vinculación con el tiroteo de Reus

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas por su presunta vinculación con el tiroteo ocurrido ayer a plena luz del día en Reus (Tarragona) e investigan a un quinto sospechoso, mientras requisaron diversas armas de fuego durante los registros policiales practicados en tres viviendas.



Según informan los Mossos d'Esquadra, todos los detenidos están acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de tenencia ilícita de armas.



La policía catalana no descarta que puedan haber más detenciones de otras personas implicadas en este tiroteo, ocurrido en la zona de Mas Pellicer, en el barrio de Sant Josep Obrer de Reus, que no provocó heridos.



En paralelo, la policía catalana mantiene abierta la investigación en la que no descarta ninguna hipótesis, si bien dadas las características de este barrio de Reus, que es conflictivo, se baraja también la posibilidad de que se trate de una cuestión de narcotráfico, sin descartar otros motivos.



Sobre las diez de la mañana de ayer miércoles, varios vecinos alertaron al teléfono de emergencias 112 de que oían disparos en el barrio, por lo que la comisaría de la policía catalana en Reus abrió un incidente por "arma de fuego".



Los Mossos desplegaron entonces un amplio dispositivo policial en la zona, en el que participaron numerosos efectivos del cuerpo de diferentes unidades, como agentes de Seguridad Ciudadana y Orden Público y policías del Grupo Especial de Intervención (GEI).



Los efectivos policiales acordonaron la zona de este barrio en el que se produjo el tiroteo, blindaron los accesos, identificaron a las personas que accedían al mismo y recabaron diferentes pruebas e indicios en busca de los autores del tiroteo.



Durante el operativo policial, los Mossos efectuaron por orden judicial tres entradas y registros en domicilios de los sospechosos, en los que hallaron diversas armas de fuego.



Fuentes de los Mossos han informado de que durante las próximas horas y días se reforzará el patrullaje en esta zona junto a la Guardia Urbana de Reus para garantizar la seguridad ciudadana.

