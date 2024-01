Las celebraciones de San Antón bajo la lupa por la nueva ley de bienestar animal en vigor

Como cada 17 de enero, día de San Antón, perros, gatos, periquitos, peces e incluso serpientes acaparan todo el protagonismo de las bendiciones en un año en el que la nueva Ley de Bienestar Animal, recién entrada en vigor, podría suponer un varapalo contra la tradición y algunas de las celebraciones típicas en estas fechas.



Es el caso de Vitoria (Álava), donde este año no habrá cerdo en la Rifa de San Antón, según ha informado el Ayuntamiento tras la entrada en vigor de la citada norma, que impide el uso de animales en "espectáculos públicos o actividades artísticas turísticas o publicitarias", además de por respeto a la sensibilidad ciudadana.



"No habrá cerdo vivo en esta celebración", según fuentes del municipio alavés.



La actual ley de bienestar animal, pendiente todavía del desarrollo de algunos de sus reglamentos, tiene como objetivo erradicar el maltrato y establece multas de hasta 200.000 euros, dependiendo de las infracciones, con el propósito de fomentar una tenencia responsable de animales en el país.



La nueva normativa establece que los perros no podrán dejarse más de 24 horas solos, las tiendas de mascotas dejarán de venderlos y solo podrán adquirirse desde los criadores y tampoco podrán utilizarse animales domésticos en espectáculos públicos ni someterlos a trabajos excesivos ni maltratarlos.



Para Theo Oberhuber, coordinador general de Ecologistas en Acción, la nueva ley en defensa de los animales es una norma muy "amplia y con mucha repercusión" que está siendo adoptada progresivamente por las comunidades para su cumplimiento, aunque todavía son insuficientes las medidas alcanzadas.



Hay una "tendencia en aumento" para proteger a los animales de ciertos espectáculos, ha detallado Oberhuber, quien se muestra satisfecho ante la decisión de las autoridades de San Sebastián de prohibir este año el uso de animales en la próxima Tamborrada-2024, como consecuencia de la aplicación de la normativa.



Es una "lucha con la tradiciones tan arraigadas en España" -ha detallado el ecologista- para especificar que, al no existir una regulación a nivel estatal, nunca se había puesto limitaciones a la presencia de animales en actos y espectáculos públicos, ni tampoco se habían explicado las condiciones en las que debían estar.



Para asesorar a ciudadanos y organismos en la tenencia responsable de animales de compañía, distintos colegios de veterinarios de España participarán hoy en las celebraciones, como es el caso del Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema) que a lo largo de esta jornada estará presente en los actos de la festividad del santo patrón organizados por el Ayuntamiento madrileño.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es