¿Cómo despegar en los estudios?: fulmina las quejas y no repitas hasta memorizar

"Cómo despegar en los estudios?", el último libro del ingeniero y profesor Miguel Cobos, anima al alumnado a desterrar viejas e ineficaces fórmulas: desde la multitarea, a la queja constante y repetir y repetir hasta memorizar el temario.

Recién publicada por la editorial Espasa, la obra pretende servir para gestionar y prevenir los obstáculos y conseguir invertir "el mínimo tiempo necesario para lograr el mayor rendimiento posible".

Entre las claves y herramientas que ofrece Cobos, autor también de "Dispara tus notas en Bachillerato", figuran las siguientes:

Regla de los 5 minutos

Consiste en que cuando no sepas por dónde empezar una tarea que se te está haciendo bola, pongas un cronómetro y simplemente empieces. El único objetivo es ponerse a ello durante cinco minutos.

Regla de los 2 minutos

Si tardas menos de dos minutos en hacer una tarea, hazla ya. No la apuntes para hacerla después, no la planifiques en un calendario.

Ley de Pareto

Según Vilfredo Federico Pareto -filósofo e ingeniero italiano que en 1896 publicó la conocida ley de Pareto o del 80/20-, el 80 % de tu tiempo es improductivo. Es decir, si en una tarde estudias cinco horas, solo una es realmente productiva; las otras cuatro deberías replanteártelas.

Ley de Parkinson

El británico Cyril Northcote Parkinson afirmó en 1957 que "el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que tienes disponible para terminar una tarea". Es decir, para hacer un trabajo o para estudiar no tardas el tiempo mínimo imprescindible sino que tardas todo el que tienes a tu disposición.

Hay que "jugar" a ponerse límites de tiempo exigentes, pero asumibles, para terminar los deberes, los trabajos y los bloques de estudio.

Marginal gains (ganancias marginales)

Estrategia del entrenador galés de ciclismo David Brailsford que consiste en buscar un pequeño margen de mejora en cada parte del proceso. Un pequeño margen de mejora, pero en muchos elementos.

Fulmina el modo multitarea

El modo multitarea consiste en hacer un poco de una cosa y, luego, otro poco de otra. Una tras otra, sin terminar casi ninguna.

Diálogo interno/Ruido interno

Hay que acabar con la 'radio interna' que no para de hablarnos en clave negativa -"No vas a conseguirlo", "Va a ser muy difícil", etc.-.

No te quejes

La queja afecta a la mente: segrega cortisol, hormona del estrés y reduce el tamaño del hipocampo (área relacionada con la memoria, inteligencia y resolución de problemas).

Los filtros mentales

Hacen perder perspectiva de la 'realidad'. Todo se percibe a partir de los filtros mentales, que hacen ver cada estímulo de una manera muy concreta y diferente a la de los demás. "Si te encanta o si odias 'mates' es por tus filtros. Las matemáticas son iguales para todos, pero cada uno las interpreta a su manera".

Poco a poco

Es importante ir poco a poco. Si actualmente estudias una hora al día no pretendas estudiar seis horas seguidas de la noche a la mañana, entre otras cosas porque el objetivo no es estudiar 80 horas al día, sino el tiempo estrictamente necesario con el máximo rendimiento.

Divide y vencerás

Para conseguir un objetivo viene bien segmentarlo, trocearlo en pequeñas metas más asumibles. Al descomponerlo eliminas cualquier bloqueo que puedas sentir y da motivación para empezar a recorrer el camino.

