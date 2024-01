Interior abre expediente disciplinario a varios funcionarios por la fuga de 'el Pastilla'

El Ministerio del Interior ha abierto un expediente disciplinario que afecta a varios funcionarios por la fuga de la cárcel de Alcalá Meco de Yousef Mohamed Lehrech, alias 'el Pastilla'.



Así lo han informado a EFE fuentes penitenciarias, que no han precisado el número de personas a las que podría afectar el expediente. No obstante, según publica este jueves El Mundo, podrían ser tres los funcionarios expedientados, tal y como también han confirmado a EFE fuentes conocedoras del caso.



'El Pastilla' se fugó el pasado 23 de diciembre de la cárcel de Alcalá Meco, donde se encontraba en prisión provisional por dos asesinatos.



El interno había tenido ese día una comunicación en el locutorio con sus familiares, en una jornada de mucha afluencia de visitas dadas las fechas navideñas, que aprovechó para fugarse.



Yousef Mohamed Lehrech había sido calificado como preso FIES (Fichero de internos de especial seguimiento), es decir, en el grado de los más peligrosos y que requieren un mayor control.



No obstante, según denunciaron tras su fuga fuentes del colectivo de funcionarios, se encontraba en un módulo de respeto de jóvenes, donde los internos se comprometen a realizar una serie de actividades y mantener unas normas de conducta establecidas.



'El Pastilla' se encontraba en prisión provisional por asesinar presuntamente a uno de los considerados capos de la droga de Ceuta, Nayim K.A., apodado 'Tayena', quien el pasado 12 de abril recibió un disparo en el pecho en Los Barrios (Cádiz).



Horas después del asesinato, la Guardia Civil detuvo en el puerto de Algeciras a 'el Pastilla' como presunto autor del crimen.



El joven tiene dos procedimientos abiertos: uno por la muerte de 'Tayena', considerado su jefe, y otro por el asesinato por error en Algeciras de un joven al que supuestamente confundió con otra persona.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es