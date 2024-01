Los Mossos sospechan que el padre de Barcelona mató a sus hijos y se suicidó

El padre de los dos menores hallados muertos en un piso de Barcelona los mató y después se suicidó, según la principal hipótesis de los Mossos d'Esquadra, en un posible caso de violencia vicaria que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña han condenado por su crueldad al hacer vivir "un infierno" a la madre.



Las primeras investigaciones policiales apuntan a que el padre de los dos niños de 7 y 10 años, Xavi y Noa, hallados muertos este lunes en un piso del distrito de Horta, decidió acabar con la vida de los menores y luego se suicidó provocando una intoxicación con gas, cuando debería haberlos devuelto a su madre -y expareja- tras las fiestas navideñas.



Según fuentes de la policía catalana consultadas por EFE, la investigación será clave para determinar si el propósito del padre era hacer daño a la madre de los niños, de quien estaba separado, para confirmar si se trata de violencia vicaria.



Si se confirma la naturaleza vicaria de este crimen, serían 52 los menores asesinados por sus padres o las parejas y exparejas de sus madres en España desde 2013.



La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "terrible" el suceso y ha lamentado que "tenemos un enorme problema con la violencia de género en todas sus versiones".



"Es una prioridad del ministerio y vamos a intentar movilizar todos los recursos y todos los instrumentos necesarios para minimizar este desastre, que para una democracia supone la violencia de género", ha dicho a los medios tras visitar, junto con la reina Letizia, la sede de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), en Madrid.



Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado su pésame y su cariño a la madre y ha llamado a erradicar la violencia vicaria. "No podemos soportar más maltrato hacia mujeres y niños", ha manifestado a través de su cuenta en X (antes Twitter) en apoyo a la madre, "que ha sido atacada de la forma más terrible posible".



En la misma línea, el Govern ha condenado el asesinato "atroz" de los dos hijos "con un móvil tan cruel, tan espantoso, como podría ser hacer vivir un infierno en vida" a la expareja, según la portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja.



Plaja ha calificado de "trágicos y extremadamente dolorosos" estos hechos, que causan "consternación" y también "rabia" e "impotencia" por no haber podido evitarse "una tragedia que, si se confirma, es de violencia vicaria, la violencia más extrema que se puede ejercer hacia una mujer, hacia una madre".



La portavoz del Govern ha advertido de que es un caso "extremadamente complejo" porque el supuesto autor está muerto y la Policía tiene que recoger todos los indicios y pruebas.



Sin embargo, ha insistido en que, en base a las hipótesis policiales, el padre podría haber asesinado a sus dos hijos "con un móvil tan cruel, tan espantoso, como podría ser hacer vivir un infierno en vida a su expareja".



Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no constan denuncias previas por violencia machista contra el hombre fallecido por parte de la madre de los dos menores.



Los pequeños habían pasado con su padre parte de las vacaciones navideñas pero este no los llevó el lunes al colegio ni los entregó a su madre, sin darle ningún tipo de explicación, por lo que la mujer presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra hacia las cinco y media de la tarde.



Ante estos hechos, una comitiva de los Mossos acudió al domicilio del hombre, situado en el Passeig Universal de la capital catalana, en el distrito de Horta-Guinardó, y activó al Cuerpo de Bomberos, cuyos efectivos accedieron al interior de la vivienda a través de una ventana.



Una vez dentro del inmueble, que desprendía un fuerte olor a gas, hallaron los tres cadáveres.



De acuerdo con las primeras investigaciones y la inspección llevada a cabo en el lugar del suceso, el padre de los niños dejó abierta una válvula para provocar la acumulación de gas que acabó con su vida y la de sus hijos por inhalación de monóxido de carbono, aunque se está a la espera de la autopsia para determinar con exactitud las causas de las muertes.



El Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, en funciones de guardia de incidencias, se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de actuaciones.



Tanto la madre de los menores como la abuela paterna fueron trasladadas a un centro sanitario debido a la fuerte conmoción que sufrieron.



Las muertes de los dos niños han dejado consternados a los vecinos del inmueble, que los habían visto jugar a menudo en el patio, han explicado en declaraciones a EFE Televisión.



A ello se suma el temor de lo que podría haber pasado de haberse propagado el gas por el resto del inmueble: "Cualquier chispa podría haber hecho saltar el edificio entero", ha apuntado una de las vecinas de la finca.



"El olor lo empezamos a notar cuando los bomberos entraron", ha explicado Fina, una vecina del inmueble, que ha añadido que "podrían haber ocurrido más desgracias en el edificio" por la concentración de gas en los bajos.

