Seis detenidos e intervenidas 9.000 prendas deportivas falsificadas en Tarragona

La Policía Nacional ha intervenido más de 9.000 prendas deportivas falsificadas en un almacén de Tarragona, ha detenido a seis personas, ha incautado más de 32.000 euros en criptomonedas y ha bloqueado más de 160.000 euros en varias cuentas bancarias, según ha informado la Jefatura Superior de Cataluña.



Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo dedicado a la comercialización de prendas y objetos deportivos falsificados en Tarragona, donde se intervinieron más de 9.000 efectos (ropa falsificada), 32.500 euros en criptomonedas, y se bloquearon más de 160.000 euros en diferentes cuentas bancarias, además de detener al máximo responsable, junto a otras cinco personas.



El operativo policial se inició tras la denuncia por parte de un representante legal de una conocida marca de prendas y objetos deportivos contra una página web que comercializaba artículos falsificados.



Las labores de investigación llevadas a cabo permitieron localizar un local-almacén que servía como oficina y centro neurálgico de los investigados para el almacenaje, venta y distribución de la mercancía.



Los detenidos habían constituido una sociedad mercantil a través de la cual operaban de forma muy profesional, con una línea de negocio muy cuidada, lo que, gracias a su gestión de las redes sociales, les permitía una amplia difusión, tanto a nivel nacional como internacional, obteniendo unos ingresos anuales cercanos a los 3 millones de euros.



Para su labor delictiva, los detenidos utilizaban el método denominado como 'dropshipping', que se caracteriza porque no se necesita un almacén donde guardar previamente esta mercancía puesto que los pedidos son enviados directamente por el proveedor, situado en China o Turquía, y era este mismo el que enviaba los paquetes a sus destinatarios finales.



En el registro del local-almacén se encontraron multitud de objetos falsificados, principalmente camisetas de fútbol de una gran variedad de clubes y selecciones, así como medallas y pines de los mismos.



Asimismo, también se ha intervenido una plancha de termo sellado, una pistola táser y un 'flipper zero', una herramienta de 'hardware' que puede ser utilizada para acceder de manera no autorizada a dispositivos ajenos para robar datos, espiar o producir daños a sistemas y dispositivos, entre otros fines.



La Policía ha detenido a seis personas, entre ellas el máximo responsable y titular de la empresa que comercializaba estas falsificaciones por un delito contra la propiedad industrial.

