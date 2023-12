Rescatan a 67 personas de la noria de Donostia tras pasar 2 horas atrapadas por una avería

Un total de 67 personas, 17 de ellas menores, fueron rescatadas en la tarde de este jueves de la noria instalada en los jardines de Alderdi Eder en San Sebastián tras pasar, en algunos casos dos horas y media, en las cabinas a consecuencia de una avería en la atracción.



Según han informado fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián, la incidencia tuvo lugar a las siete de la tarde del jueves, una hora punta para la noria por lo que muchas de las 24 cabinas de las que consta estaban ocupadas.



Los responsables de la noria intentaron arreglar la avería, pero ante la imposibilidad de solucionar el problema llamaron a los bomberos de San Sebastián.



Tras comprobar que no podrían arreglar la avería, los bomberos decidieron intervenir y evacuar a las personas que se encontraban en las cabinas, para lo que tuvieron que servirse de escalas para acceder a las que se encontraban en alturas.



Sobre las 21:30 horas finalizó el desalojo de las personas que permanecían en la noria, de las cuales 55 fueron rescatadas por bomberos y 12 salieron por su propio pie.



En la operación no se ha producido ningún herido, aunque una persona tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad aunque no requirió ser evacuada, han explicado las fuentes.



A primeras horas de este viernes un técnico de la empresa propietaria de la noria ha llegado desde Sevilla para averiguar el origen de la avería.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es