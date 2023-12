Un incendio en Reus obliga a confinar de madrugada a los vecinos de La Canonja

Un incendio declarado esta madrugada en una empresa logística de un polígono de Reus (Tarragona) ha obligado a confinar de forma preventiva durante algunas horas a la población de La Canonja, aunque no se ha producido ningún herido.



El fuego, que ha movilizado a 27 dotaciones de los bomberos de la Generalitat, ha afectado a tres naves de la misma empresa, situada en la Central Integrada de Mercancías (CIM) del Camp de Reus y ha obligado a activar en alerta el Plaseqta, es decir, el plan de protección civil en caso de accidente en una industria de las comarcas de Tarragona.



El humo se ha extendido rápidamente al norte de la vecina población de la Canonja y por ello, en torno a las dos de la madrugada, los bomberos han pedido el confinamiento de todo el municipio en el que viven unas 6.000 personas.



A esa hora se ha enviado una alerta de protección civil a los móviles de La Canonja informando del confinamiento.



La policía local y los Mossos han blindado los accesos al polígono y se ha pedido a la población que no se acercara a la zona.



Tras comprobar que las mediciones de contaminantes en la zona del incendio eran negativas, la Generalitat ha dado por finalizado el confinamiento en torno a las cuatro de la madrugada y se ha enviado aviso también por móvil a los habitantes de La Canonja, mientras que el Plaseqta ha quedado en prealerta.



El fuego ha afectado a una superficie aproximada de unos 1.400 metros cuadrados y ha quemado el interior de las tres naves afectadas, pero no se ha propagado más allá y los servicios de emergencias médicas no han tenido que atender a nadie.

