"Doce campanadas de seguridad": Un consejo al día de la Policía para un 2024 seguro

La Policía Nacional ofrece desde este miércoles las "Doce campanadas de seguridad", una iniciativa con la que difundirá un consejo al día hasta el día 31 para que los ciudadanos no sean víctimas de delitos en 2024, ya tomar medidas que a veces parecen obvias nos salvan de robos o estafas.



Cerrar la puerta con llave, no dar datos personales por teléfono, desconfiar de chollos exagerados y de "fake news", o no reenviar fotos íntimas que nos lleguen al móvil son algunas de las medidas que evitarán disgustos y harán del próximo 2024 un año más seguro, según ha informado el Cuerpo cuando faltan doce días para las doce campanadas de fin de año.



"¿Cierras la puerta con llave siempre que sales de casa? Ni las prisas ni el 'solo es un momento' son excusa. Si no cierras con llave, los malos podrían entrar rápido y fácil utilizando el método del resbalón", dice uno de los consejos policiales.



Otro consejo es no dar datos personales o bancarios por teléfono, aplicando "la regla de las tres “N”: no, nunca y nadie", así como no compartir fotos íntimas, ya que el solo hecho de reenviarlas es delito si no se cuenta con el consentimiento de la otra persona.



Desconfiar de bulos y las "fake news", comprobando lo que llega al móvil con fuentes oficiales, así como de mensajes que dicen que nuestro hijo está apuros y que mandemos dinero son otras recomendaciones de los agentes, que también alertan sobre los "deepfakes", en los que un famoso ofrece supuestamente un producto milagroso o el secreto para hacerte rico.



También hay que rechazar ayuda en los cajeros, crear contraseñas seguras y no entrar en páginas sospechosas, además de adoptar medidas básicas de seguridad de siempre, como cuidar las pertenencias en las terrazas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es