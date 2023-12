Barbie y Mario Bros. impulsan la recuperación del cine y vuelve la amenaza de la piratería

Tras el mazazo de la pandemia, las salas de cine han continuado recuperando espectadores en 2023, impulsadas por 'Barbie', la reina imbatible de la taquilla, y 'Super Mario Bros', mientras que ha bajado el número usuarios de plataformas y vuelve la amenaza de la piratería.

A falta de dos semanas para cerrar el año, la afluencia al cine se situaba un 20 % por debajo de la media de los últimos cinco años previos a la pandemia, 2015-2019, según la consultora Comscore Movies Spain, un dato que supone una remontada de 19 puntos respecto al 2022 (39%).

'Barbie', un fenómeno en todo el mundo, sube al podio de la taquilla en España con una recaudación de 33,5 millones de euros, seguida por 'Super Mario Bros, la película' (27,4 millones), 'Avatar: el sentido del agua' (24,2 millones), estrenada a finales del 22, 'Oppenheimer' (20,7 millones) y 'Fast & furious X' (12,9 millones).

El top 10 se completa con 'Elemental' (12,8), 'Megalodon 2: la fosa' (11,9), 'Campeonex' (11,8) -la única española-, 'Indiana Jones y el dial del destino' (11,79) y 'La sirenita' (11,78 millones).

El cine español, a finales de noviembre, reducía su cuota de mercado a un provisional al 15 %, que aún puede mejorar a cuenta de estrenos de diciembre como 'Ocho apellidos marroquís'.

En cuanto a crítica y premios han destacado '20.000 especies de abejas', la opera prima de Estíbaliz Urresola sobre la infancia trans que tuvo premio en la Berlinale y es la gran favorita de los Goya (15 nominaciones), y 'La sociedad de la nieve', la visión de la tragedia aérea de Los Andes de J.A. Bayona, con 13 nominaciones a los Goya además de ser una de las seis nominadas al Globo de Oro a mejor película extranjera.

El 2023 también ha sido el año del regreso de Víctor Erice después de 30 años con 'Cerrar los ojos', que empezó su recorrido en Cannes, al igual que 'Creatura' de Elena Martín, 'Robot dreams' de Pablo Berger o el corto de Almodóvar 'Extraña forma de vida', mientras que 'Sobre todo de noche', de Víctor Uriarte, se lanzó en el festival de Venecia.

Y la sorpresa del año ha sido 'Upon entry', que tras un paso discreto por salas de cine se relanzó gracias al boca a boca a partir de su estreno en Filmin y entró en las nominaciones de los Goya, Forqué y Feroz.

Las plataformas pierden usuarios y repunta la piratería

El aumento de tarifas de suscripción y la inclusión de publicidad ha tenido impacto en las plataformas que registraron 4,4 millones de bajas en el último cuatrimestre, según la tercera ola del barómetro cuatrimestral de Barlovento, publicado a finales de noviembre.

Esa encuesta indica que el número de usuarios de plataformas bajó hasta los 29 millones (77,6 % de los españoles), el menor dato desde 2021. Prime Video ha superado este año a Netflix en cuanto a penetración en los hogares (53 %), pero en tiempo de visionado Netflix mantiene el liderazgo.

El Barómetro OTT de GECA, un informe trimestral sobre audiencias de las plataformas publicado a principios de diciembre, apunta que la piratería es un fenómeno en alza ya que el 44,3 % de los usuarios declara utilizar esos métodos, frente al 33,3 % de mayo de 2021.

Los analistas de GECA relacionan ese incremento con el aumento de precios de las plataformas de vídeo bajo demanda y detectan un sesgo de edad muy marcado: el 75 % de los usuarios de 18 a 24 años declara consumir contenidos pirateados frente a solo el 26 % de los usuarios mayores de 55 años.

Según un informe de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE publicado en septiembre pasado, la piratería digital invirtió su tendencia el año pasado (2022), tras varios años de caída, con un aumento del 3,3 % y el consumo de eventos deportivos en directo representa un tercio del total de contenidos pirateados.

Las predicciones de Kantar Media para 2024 indican que la tendencia de aumento de precios continuará el año que viene.

De 'La que se avecina' a 'Miércoles', las series más vistas

En cuanto a las series más vistas, no hay un cómputo oficial global, pero según la encuesta a usuarios de GECA del primer trimestre, los clásicos ganan, con 'La que se avecina' y 'La casa de papel' en cabeza, mientras que entre julio y septiembre los estrenos más vistos fueron 'El cuerpo en llamas', 'The Continental, del universo John Wick' y 'One Piece'.

En el top 10 global de los títulos más populares de Netflix gana por goleada 'Miércoles', la serie de Tim Burton protagonizada por Jenna Ortega, seguida de la cuarta temporada de 'Stranger Things' y 'Dahmer', la historia del famoso asesino en serie estadounidense.

También destacan 'Los Bridgerton' que cuela tres títulos en el top 10.

En cuanto a crítica y premios, la palma se la lleva HBO, con 127 nominaciones a los Emmy. La cuarta y última temporada de 'Succession' encabeza el listado con 27 nominaciones, seguida de 'The Last of Us', la adaptación del famoso videojuego con Pedro Pascal (24), y la segunda temporada de 'The White Lotus' (23).

A ellas se suma 'Ted Lasso', de Apple TV+, con 21 nominaciones, mientras que otras tuvieron menos impacto del esperado, como 'La casa del dragón', precuela de 'Juego de Tronos' y 'The Crown', vencedora en años anteriores.

De las españolas, la serie 'La Mesías', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha tenido la mejor acogida, con buenas críticas y gran impacto en redes sociales. Debutó en el Festival de San Sebastián, ha sido seleccionada para proyectarse, fuera de competición, en Sundance en enero y ha ganado el Forqué a mejor serie del año.

