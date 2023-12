Un estudio propone un medicamento oral pionero para tratar síntomas leves de covid-19

Un estudio exploratorio liderado por centros de Cataluña y Galicia ha propuesto un nuevo medicamento para tratar pacientes con síntomas leves de covid-19, una solución pionera que, en caso de que se confirmaran los resultados, podría administrarse por vía oral en centros de atención primaria.



En el trabajo han colaborado el Hospital del Mar de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el Parque Sanitario Pere Virgili de Barcelona, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y el Hospital Clínico Universitario de Santiago, entre otros.



Según han explicado sus impulsores este martes, el estudio ha probado en pacientes de covid-19 un nuevo fármaco desarrollado por la farmacéutica Esteve, el E-52862, y actúa en el interior de las células sobre un factor básico en el inicio de la réplica del virus SARS-CoV-2.



El ensayo, publicado en la revista 'Journal of Infection', ha contado con 120 personas voluntarias, todas con un diagnóstico positivo leve de covid-19, que se han dividido en dos grupos, para comparar los efectos del fármaco en unos con el contraste de la evolución sin fármaco en el resto.



Los resultados indican que, aunque no se puede demostrar un descenso de carga viral en comparación a los pacientes del grupo de contraste, se observa que algunos de los síntomas más habituales se reducen rápidamente tras tomar el medicamento, como el dolor de cabeza, la tos o el dolor de garganta.



"La covid-19 es una patología que no marchará y que seguirá con nosotros, tanto en verano como en invierno. Por tanto, tener un fármaco que forme parte de nuestra vida es una muy buena noticia", ha explicado el doctor Santi Grau, director del Área del Medicamento del Hospital del Mar, primer firmante del estudio.



Por su parte, la doctora Mabel Loza, investigadora principal del grupo Biofarma del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, ha remarcado que el ensayo supone un hito en España, ya que es "el primer fármaco creado en el país de suministro oral para la covid-19".



El autor principal de la investigación, el doctor Jordi Monfort del Hospital del Mar, ha añadido que "el propósito del trabajo era tratar enfermos que comienzan con una covid-19 con síntomas leves para evitar que empeoraran y necesitaran atención hospitalaria".



"La importancia del E-52862 es que, actualmente, no existe casi ningún medicamento capaz de ser administrado fácilmente en la atención primaria y que reduzca los posibles casos graves de la enfermedad de la covid-19 para evitar así una mayor presión en el sistema de salud", ha subrayado Monfort.



Los investigadores del proyecto han destacado que el fármaco supone un nuevo mecanismo de acción para tratar la covid-19, que también podría ser útil para otras infecciones víricas.



El estudio ha contado con la financiación de la Agencia Estatal de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galícia, el Instituto de Salud Carlos III, o la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y los Next Generation, así como del aporte parcial de la empresa Esteve Pharmaceuticals.

