Más de un millar de personas se manifiestan por el recorte de los derechos LGTBI en Madrid

Unas 1.500 personas, según la Delegación de Gobierno en Madrid, se han manifestado este domingo en el centro de la capital contra las modificaciones de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid que quiere aprobar el PP en el Parlamento regional.



A la concentración convocada al mediodía por la plataforma 'Ni Un Paso Atrás Madrid', que reúne a más de 40 entidades diversas, han acudido dirigentes políticos, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, diputados regionales y ediles de Más Madrid y del PSOE en el ayuntamiento de la ciudad.



Al grito de 'Ayuso, escucha, seguimos en la lucha' o 'Sin diversidad no existe libertad', los manifestantes han partido de Atocha hasta Embajadores, encabezados por una pancarta con el lema “Ni un paso atrás".



Con esta convocatoria, según ha detallado el presidente del Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), Ronny de la Cruz, se pretende instar al Partido Popular a que retire su propuesta de ley, ya que “no hay nada ilegal y no hay nada inconstitucional”.



Para la diputada en la Asamblea por Mas Madrid y senadora, Carla Antonelli, se da pie a las terapias de reversión, a la eliminación de las sanciones administrativas o a la desaparición del consejo LGTBI para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "que quiere ser las más extremista", tenga "su minuto de gloria".



Durante su intervención, Antonelli ha agradecido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que haya acudido al acto que defiende en las calles "la despatologización y la autodeterminación de las personas trans”.



La ministra, por su parte, ha lamentado que los derechos de las personas LGTBI vayan a ser "recortados con alevosía, urgencia y aprovechando la Navidad", en referencia a la modificación de las leyes LGTBI y Trans que el PP prevé efectuar el próximo viernes en el Parlamento regional madrileño.



En declaraciones a los periodistas, Redondo ha aconsejado a Ayuso que antes de adoptar esa decisión vaya al cine a ver la película "20.000 especies de abejas", de Estibaliz Urresola, que este sábado se alzó con el premio Forqué al mejor largometraje de ficción y el de Cine y Educación en Valores.



Redondo ha considerado "indispensable" este filme sobre la infancia trans y, en su opinión, "puede que (a Díaz Ayuso) le haga cambiar de opinión".



Por otro lado, además de considerar “lamentable” el texto que pretende sacar el PP para modificar más de 30 artículos, el secretario LGTBI, Víctor Gutiérrez, ha destacado que se trata de “una demostración de que al PP no le hace falta la presión de Vox, ni tener a Vox en el Gobierno, para llevar a cabo estos recortes”.



"A partir del viernes no se va a hablar de personas LGTBI en los centros educativos, se va a patologizar a los menores trans, que hasta que cumplan la mayoría de edad se les obliga a estar en servicios de salud mental”, ha criticado Santiago Rivero, diputado en la Asamblea de Madrid.



Para la también diputada Jimena González, Díaz Ayuso "está abriendo la puerta por primera vez en este país a un retroceso muy serio en derechos LGTBI y en derechos de las personas trans", marcando, a su juicio, "la senda que han seguido otros países, que han acabado cometiendo vulneraciones contra los derechos de las personas del colectivo".



Entre las entidades que reúne la plataforma 'Ni Un Paso Atrás Madrid', a la concentración han acudido representantes de Euforia Familias Trans-Aliadas, Fundación Pedro Zerolo, MADO Madrid Orgullo o Chrysallis, Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans, entre otras.

