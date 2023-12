Los trucos para volar con tranquilidad estas Navidades

La Navidad es momento de encuentros, escapadas y, en definitiva, de viajes en avión. En esta época del año los aeropuertos se encuentran en plena ebullición, por lo que siempre es importante saber algunos trucos sencillos que ayudarán a que tu experiencia sea mucho mejor. Toma nota y viaja con mayor fluidez y tranquilidad aplicando estos consejos que te proporcionamos.

Tus viajes en avión estas navidades serán más sencillos

Montar en avión siempre es un reto, pero hay muchas cosas que puedes hacer para que la experiencia resulte mucho más simple y cómoda. Las Navidades no deben suponer un problema a la hora de ir al aeropuerto.

Toma las cosas con calma y marca bien los tiempos

Uno de los consejos que se suelen proporcionar a quien vaya a tomar un avión es dejar atrás las prisas. Son muchas las cosas que pueden pasar y que escapan de nuestro control, por ejemplo, los retrasos y cancelaciones. Muy importante que sepas cómo reclamar retraso vuelo si se diera el caso, te evitarás disgustos innecesarios. Conocer tus derechos como consumidor siempre ayuda a conseguir tus objetivos.

Planifica la ropa del día del vuelo

Uno de los consejos más acertados a la hora de volar es escoger la ropa adecuada, aunque pueda parecer una tontería no lo es. No llevar botas o cinturón el día que volamos evitará que nos los tengamos que quitar en el arco de seguridad. Si vamos justos de tiempo, la ligereza siempre es una excelente aliada. Ese día ponte ropa cómoda para el avión, pero, sobre todo, que sea fácil de quitar y poner en el arco de seguridad.

No te vas a quedar sin tu sitio

Es muy habitual ver a personas en la puerta de embarque asignada haciendo cola desde muy pronto y, por tanto, acumulando cansancio, A no ser que vayas a llevar tu maleta en cabina y el espacio sea muy limitado, es algo que no tiene mucho sentido. Lo mejor es permanecer sentado con tranquilidad hasta que abran la puerta y hacer la cola que corresponda. Las aerolíneas siguen criterios de grupo para facilitar el embarque.

Repasa las medidas del equipaje

Las aerolíneas tienen unas medidas máximas de maletas para permitirlas en cabina. Ten en cuenta que el tamaño máximo puede variar y que, si no se ajustan a los medidores, tendrás que dejarla en bodega y pagar por ello. Consulta cuáles son las medidas permitidas por tu aerolinea, y haz caso también al peso. En Navidad, las compañías aéreas pueden ser mucho más estrictas de lo habitual con esto.

Tampoco metas esto en tu maleta

Hay una gran cantidad de objetos que no se pueden meter en el equipaje de cabina. La lista incluye desde munición de armas hasta cerillas pasando por aerosoles. Por tanto, asegúrate de que cumples con la normativa si no quieres entorpecer el embarque. Recuerda la normativa de líquidos, que no pueden ser de una capaiudad mayor a los 100 ml, de lo contrario, habrán de quedarse antes del arco de seguridad.

Viajar con niños

Siempre suele ser un reto, sobe todo si son pequeños y es su primera vez. Por eso, es muy importante que actúes siempre con anticipación. Si el vuelo es largo, mete algún juguete pequeño para que pueda entretenerse o bien, carga la tablet con alguno de sus contenidos favoritos para verlos sin conexión. La experiencia en el avión puede ser emocionante para tus hijos si se encuentran a gusto.

Evita las comidas pesadas antes de volar

Quizás no sea una buena idea pasar por el burguer en el mismo aeropuerto antes de tomar un vuelo largo. Una comida frugal siempre ayuda a que nos encontremos más a gusto en la cabina y podamos disfrutar de la experiencia.

Si viajas solo

Es cierto que todo se simplifica. ¿Necesitas un truco para obtener un buen asiento aleatorio sin tener que pagar de más? Es muy sencillo, sabrás que las aerolíneas te dan la opción de elegir tu asiento pagando o bien, escoger uno gratis de forma aleatoria. Para que puedas conseguir un asiento mejor, quizás en la salida de emergencia, en las primeras filas o en ventanilla, lo mejor es sacar la tarjeta de embarque lo más tarde posible. La razón es muy simple, las aerolíneas se reservan los mejores asientos para el final, en el caso de que haya una compra de última hora. Así que, apura al máximo para que tengas mayores posibilidades de conseguirlo. El tiempo límite varía de una compañía a otra, consúltalo previamente.

Estos consejos para viajar mejor en Navidad pueden ayudarte a que tus vuelos en esta época del año sean más confortables, ahorres tiempo y disgustos y tengas mejores posibilidades de disfrutar de la experiencia de surcar los cielos. Es el momento de guardarlos bien y ponerlos en práctica cuando toque.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es