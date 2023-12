Llegan 169 personas en dos cayucos a Tenerife y una muere al desembarcar en Arona

Dos expediciones de migrantes conformadas por 169 personas, 33 de ellas menores de edad y 14 mujeres, han desembarcado en las últimas horas en Tenerife y una de ellas, un varón adulto, ha fallecido tras tomar tierra en Arona como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria que no superó.



Así lo ha detallado este martes a EFE un portavoz del 112 Canarias, que ha informado de que en el primer cayuco, interceptado por Salvamento Marítimo, viajaban 25 varones de origen subsahariano, siete de ellos posibles menores de edad.



Todos fueron desembarcados en el muelle de Los Cristianos en buen estado de salud.



No corrieron la misma suerte los integrantes de la segunda expedición, que tomó tierra por sus propios medios en la playa del Camisón, en el municipio de Arona, al sur de la isla.



Uno de los ocupantes de este segundo cayuco, en el que llegaron 144 personas (130 hombres y 14 mujeres), 26 de ellas menores de edad, sufrió una parada cardiorrespiratoria que no pudo superar pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas en tierra por personal del dispositivo sanitario desplazado al lugar.



Además de confirmar este fallecimiento, los efectivos sanitarios se encargaron de evacuar a un centro hospitalario a otros 18 ocupantes de este cayuco -12 varones y 6 mujeres-, han detallado las fuentes del 112.

