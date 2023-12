El Luis Zahera: La televisión te devora; no hay nada tan puro como el teatro

El actor y humorista gallego Luis Zahera, galardonado con dos premios Goya, ha afirmado este sábado a EFE que "la televisión te devora" y para él "no hay nada tan puro como el teatro".



Zahera ha realizado estas afirmaciones antes de participar en el programa "Un vino con....", en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), de Logroño, en cuyo Auditorio Municipal ofrece también este sábado su espectáculo 'Chungo'.



El actor gallego ha reconocido que vive "un momento dulce" en su carrera artística y ha dicho que, aunque lleva toda la vida en los escenarios, "el cine y la televisión están muy bien, pero no hay nada como el teatro".



"Tener al público en directo, es una maravilla", ha añadido Zahera, galardonado con un Goya al mejor actor de reparto por 'As bestas', del Rodrigo Sorogoyen, con quien también se alzó con otro de estos premios en la película 'El reino'.



Zahera (Santiago de Compostela, 1966) ha dicho que se juntaron los astros cuando se fijó en el este director, que le posicionó en el Olimpo de público y crítica.



Este actor, quien encarna al personaje Ezequiel, en la serie 'Entrevías', de Telecinco, ha admitido también que "las modas vienen y van" y ha dicho que "estamos en medio de una revolución televisiva, con el tema de las plataformas".



Sobre su monólogo 'Chungo', ha subrayado que refleja "Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera. Es muy bueno ponerse en ridículo".



En 'Chungo' repasa su infancia en su Santiago Compostela natal, su familia, sus inicios como actor hasta su actual situación de éxito, y también cuenta diversas anécdotas que transportarán al público al surrealismo que el actor afronta cada mañana al despertarse.



"Llevo muchos con esta gira, antes en bares y salas y ahora en teatros, en formato grande, que son palabras mayores y es una maravilla" porque "el cine y la televisión están muy bien pero no hay nada como el teatro, el directo, tener al público", ha enfatizado.



Invitado por el Ayuntamiento de Logroño para ser protagonista de la iniciativa 'Un vino con...', Zahera, ha reconocido que valora un buen vino y su maridaje con la gastronomía, pero que no conoce en profundidad este ámbito gastronómico porque vive en un plató de televisión, donde "los catering son muy duros".



"Lo malo de ponerte de moda es que no tienes tiempo para nada. No tengo tiempo para jornadas gastronómicas. Tengo que estudiar mucho", ha afirmado.



'Un vino con..' es una iniciativa del Centro de la Cultura del Rioja, que pretende acercar la cultura del vino a través relevantes figuras del arte o la cultura que visitan o residen en la capital riojana.



El actor ha concluido que "con todo este buen momento de popularidad y momento dulce que estoy viviendo, estoy empezando a acceder a conocer vinos y, aunque reconozco que empiezo tarde, lo hago con gusto".

