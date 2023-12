El 11% de la población realiza tareas de voluntariado y las mujeres son mayoría

El 11 % de la población española realiza tareas de voluntariado, casi tres puntos más que el año pasado, y el perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, que tiene trabajo, y un nivel de vida medio-alto o alto.



Así se desprende de los últimos datos del Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España presentados este martes con motivo del Día Internacional del Voluntariado.



Según esta encuesta, en España más de 4,5 millones de personas mayores de 14 años realizan habitualmente tareas de voluntariado. Esto refleja un aumento de tres puntos con respecto a 2022, aunque el dato no es igual en todas las franjas de edad, ya que entre los más jóvenes (de 14 a 24 años) esta actividad solidaria ha descendido más de dos puntos.



El perfil mayoritario es el de una mujer (el 57,9 %), de entre 45 y 54 años, que colabora con una causa social desde hace más de 5 años, reside en una gran ciudad (más de 500.000 habitantes), tiene trabajo y disfruta de un nivel de vida medio alto o alto.



Sus principales ámbitos de interés son el voluntariado social, el educativo y el sociosanitario.



En el caso de los más jóvenes -el 7,1 % del total-, los ámbitos más atractivos son el voluntariado social, el educativo y el de ocio y tiempo libre.



Para el presidente de la Plataforma del Voluntariado, Luciano Poyato, este descenso en la participación juvenil ha sorprendido y plantea un reto a las organizaciones sociales "porque la solidaridad del mañana se construye hoy, con juventud que participe y se comprometa con las causas que representa el voluntariado".



El estudio refleja, asimismo, que un 9,1 % de las personas que hacen voluntariado tienen discapacidad.



El Observatorio ha analizado también los motivos que alegan las personas que no realizan estas tareas. La principal excusa es la falta de tiempo para encajar una actividad de voluntariado en la agenda personal. Las cargas familiares son la segunda razón, la invoca un 25,6 % de mujeres, frente a un 16,6 % de hombres y otros motivos son el desconocimiento (13,6 %) o la desconfianza (12,2 %).



Hay un 19,8% de la población que, aunque no hace voluntariado formalmente, participa en iniciativas vecinales.



Un 19,3 % de las personas consultadas que no realizan voluntariado explica que tiene intención de hacerlo en el próximo año.

