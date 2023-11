Fallece en un accidente de tráfico el jefe de cocina de El Celler de Can Roca

El jefe de cocina del restaurante El Celler de Can Roca en Girona, Daniel Redondo, ha fallecido a consecuencia del accidente de tráfico que sufrió cuando conducía una motocicleta en la autopista AP-7 a la altura del municipio de Salt, ha confirmado el establecimiento y sus responsables en las redes sociales.



El accidente tuvo lugar poco antes de las cinco de la tarde de este viernes en el kilómetro 63,2 de la citada autopista AP-7, según el Servei Català de Trànsit, cuando, por causas que todavía se están investigando, se produjo una colisión por alcance entre la moto y un turismo.



Como consecuencia del choque, el motorista falleció mientras el conductor del turismo quedó ileso.



La cuenta de Can Roca en Instagram informa este sábado de que el motorista era Dani Redondo Cuevas, de 46 años y jefe de cocina de Can Roca.



"Cantarán los ángeles con sus guisos", dicen los responsables del establecimiento, quienes subraya el "descomunal talento" que poseía el chef, dado que había nacido "para cocinar". "Una persona perseverante, apasionada y talentosa", recuerdan.



Por su parte, Josep Roca, chef y sumiller de Can Roca, explica en las redes que Daniel Redondo fue durante nueve años el jefe de cocina de El Celler de Can Roca.



Posteriormente, marchó a Brasil, donde creó en Sao Paulo el restaurante Maní, galardonado y reconocido como el mejor del país y el cuarto mejor de Latinoamérica.



Tras esa etapa, ahora "encontró en Can Roca un viaje a los orígenes, cerca de la madre y de la nuestra, con quien empezó a la edad de 15 años" y les cocinaba "con amor en familia" los sábados.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es