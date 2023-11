Volverán a buscar al montañero desaparecido en diciembre de 2022 en la Sierra de Béjar

Los próximos días 2 y 3 de diciembre se llevará a cabo, si el tiempo lo permite, una nueva jornada de búsqueda del montañero barcelonés desaparecido en la Sierra de Béjar (Salamanca) el pasado 29 de diciembre.



Desde entonces no se tienen noticias del paradero de José Antonio Martínez, de 45 años, aficionado al montañismo que emprendió la ruta entre la plataforma de El Travieso y la cima del pico Calvitero, que se sitúa a unos 2.400 metros de altura y que se encuentra en el punto limítrofe entre Castilla y León y Extremadura.



La última señal de su teléfono móvil se localizó en el repetidor de la zona del Torreón, ya en la parte de Cáceres.



José Antonio Martínez y su mujer, Mercedes, viven en las Franqueses del Vallès (Barcelona) y habían viajado a Ceclavín (Cáceres), el pueblo de ella, para pasar las vacaciones navideñas cuando se produjo su desaparición.



Según ha informado el Ayuntamiento de Ceclavín a través de las redes sociales, los días 2 y 3 diciembre "está previsto llevar a cabo un macrooperativo para buscar a José, si la meteorología lo permite".



Se trata, según el Consistorio, de un operativo de búsqueda que coordinarán los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) y en el que están implicadas las Delegaciones de Gobierno de Extremadura, Castilla y León y Cataluña.



Se sumarán a las jornadas de búsqueda la Unidad de Perros de Rescate y Salvamento (UCAS de Arrate) de Burgos, bomberos de Zamora y Alicante "y los grupos de voluntarios que no han dejado de subir a la montaña" para buscar al montañero desaparecido hace casi un año.



"Contarán con el apoyo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que hará una previsión del tiempo en la Sierra de Béjar el lunes, el miércoles y el viernes de esa semana, para tener tiempo suficiente para decidir si puede hacerse o no", ha detallado el Ayuntamiento.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es