Más de 23.300 muertes al año por bacterias multirresistentes al mes del diagnóstico

Las infecciones por bacterias multirresistentes suponen un "grave problema" en la salud con más de 150.000 casos al año en España y 23.303 fallecimientos, en los 30 días siguientes de ser diagnosticado.



Así lo recoge un estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), realizado con la participación de 130 hospitales españoles sobre el impacto de las bacterias multirrresistentes, y que constata que las muertes en pacientes con infecciones por estas bacterias son 20 veces superiores a las producidas por accidentes de tráfico.



En 2022, en España perdieron la vida por siniestros en la carretera 1.145 personas.



El estudio ha sido presentado este lunes, en el marco del día europeo para el uso prudente de los antibióticos, por su coordinador y jefe de infecciosas en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla José Miguel Cisneros, quien ha subrayado que estos resultados son muy similares a los obtenidos en las dos ediciones anteriores (2018 y 2019) lo que hace "más consistentes las conclusiones".



Los 130 hospitales participantes están distribuidos por todas las comunidades autónomas, y representan el 40% de las camas de hospitalización disponibles en España.



En la investigación han participado 260 investigadores, dos por centro, que han recogido los datos de pacientes con estrictos criterios microbiológicos y clínicos.



Desde el punto de vista clínico, la infección urinaria es la más frecuente mientras que la neumonía, la que genera mayor mortalidad.



Las infecciones por bacterias multirresistentes son, según la OMS, una de las diez mayores amenazas para la salud pública mundial, y se estima que en 2050 serán la primera causa de muerte.



Pese a estos datos, el informe considera que la magnitud de las impacto en la salud de estas infecciones no está cuantificada por lo que el principal objetivo de la Seimc es conocer las cifras en España.



En la jornada de presentación del estudio, el miembro del comité científico de la Seimc Rafael Cantón ha reclamado profesionales bien formados en esta área y el apoyo de las instituciones en este empeño.



En representación de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID), el doctor José Ramón Paño-Pardo ha remarcado que los Programas de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) son una de las soluciones necesarias para abordar el complejo problema de la resistencia a estos fármacos.



Según este experto, "una de las ventajas que estos programas aportan es su transversalidad, ya que se trata de un problema que no entiende de fronteras hospitalarias" y la mayoría de los países europeos cuentan con un plan de resistencia antimicrobiana, si bien su implantación es muy variable.



En la jornada también han intervenido representantes de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) y de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP). Todos los asistentes han coincidido en la formación especializada y actualizada en enfermedades infecciosas especialmente en un entorno global donde la rápida evolución de patógenos y nuevas enfermedades hacen indispensable profesionales altamente capacitados.



Además, han considerado que con este escenario es cada vez más urgente el reconocimiento de la especialidad de Enfermedades Infecciosas en España, único país de la Unión Europea que todavía no la ha reconocido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es