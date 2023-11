La menor que sobrevivió a un accidente con 3 fallecidos dice que su abuela ordenó matarles

La menor que sobrevivió a un accidente de tráfico en Móstoles (Madrid) provocado presuntamente por dos tíos suyos y en el que murieron su madre, su hermana y otro familiar, ha asegurado que su abuela ordenó que les matasen tras una disputa relacionada con la prueba del pañuelo para verificar su virginidad.



La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes el juicio con jurado contra los hermanos Emilio David y Manuel J.P., para los que la Fiscalía pide 67 y 62 años de cárcel por causar la muerte de su hermana Pilar, de una hija de esta de 9 años y de su cuñado, y de herir a la otra hija de la mujer, de 12 años entonces, el día 24 de agosto de 2020 en las afueras de Móstoles (Madrid).



El Ministerio Público imputa a los dos hombres tres delitos de homicidio consumado, uno con la agravante de parentesco y otro en grado de tentativa. Además, al primero le acusa de conducción temeraria.



La niña que sobrevivió, que ahora tiene 15 años, ha declaro este lunes por videoconferencia, de manera firme, asegurando que los dos acusados son culpables porque ella vio cómo les siguieron en coche y les golpearon tres veces. "No pararon hasta que no vieron que nos mataron", ha dicho.



Ha relatado que el 24 de agosto de 2020 ella fue a la casa de su abuela Milagros porque una de sus tías la invitó a pasar el fin de semana allí cuando ella anunció que iba a celebrar su pedida de mano, y así ella y su hermana comprarían la ropa para el evento.



Pero su abuela y su tía quisieron hacerle la prueba del pañuelo, ella se negó y entonces la acosaron y la agobiaron, obligándola a entrar en un dormitorio para "mirarla", sin dejar que llamara a su familia, por lo que ella se lo dijo a su novio y al final decidió irse y llamar a su madre.



Ella estaba con su hermana y a la casa llegaron sus dos tíos, ahora procesados. Cuando su madre llegó comenzó una fuerte discusión con su abuela Milagros , que le dijo: "Voy a mandar a tus hermanos a que te maten".



Ha asegurado que no creyeron la amenaza de muerte de su abuela porque se trataba de una persona "de su sangre" ,y decidieron irse en el coche su madre, el cuñado de esta, su hermana pequeña y ella.



Al poco tiempo casi chocaron frontalmente con un coche que no reconocieron, lo que les obligó a dar un volantazo.



A continuación, un coche les embistió tres veces por detrás y ella vio claramente que en ese vehículo iban sus tíos Manuel y Emilio, y su madre también dijo que eran ellos. Intentaron pedir ayuda pero no la consiguieron y su madre les pidió a ella y a su hermana que se abrazaran, justo antes del último golpe. Luego despertó en el hospital, ha relatado.



También ha declarado este lunes por videoconferencia el marido de la fallecida Pilar, quien ha relatado que ese día su hija acudió a casa de su abuela para comunicarles que tenía novio, pero sin intención de casarse y sin que hubieran acordado hacerle la prueba del pañuelo.



Cuando su mujer le llamó un tiempo después le dijo que volvían y entonces él oyó que golpeaban el coche en el que viajaban Pilar, sus hijas y su hermano, y su mujer le dijo que los causantes eran sus hermanos, y se cortó.



Este hombre ha gritado a los dos acusados "no tenéis perdón de Dios".

