Un tercio de las personas afectadas con diabetes está sin diagnosticar

La diabetes es una enfermedad silenciosa, que puede debutar en la edad adulta, y es una de las principales causas de infarto, ictus e insuficiencia cardíaca por lo que, en vísperas del día mundial, las asociaciones sanitarias quieren concienciar sobre la prevención ya que un tercio de los afectados está sin diagnosticar.



Con motivo del día mundial, este martes, la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha publicado un estudio que pone el foco en la diabetes de tipo 2, que es la más frecuente (con 386.000 nuevos casos al año) y una prevalencia en España del 13,8 % y del 19,3% cuando se trata de mayores de 75 años.



El estudio realizado por médicos internistas sobre medio millar de pacientes, y publicado en el Revista Clínica Española (RCE) demuestra que las personas con diabetes 2 (resistencia a la insulina) presentan un grado de desnutrición similar al de restos de ingresados, pero mayor pérdida de masa, fuerza y función muscular (sarcopenia), comorbilidad, inflamación y úlceras por presión.



Según el estudio de la SEMI, la prevalencia de desnutrición en los pacientes con diabetes tipo 2 fue del 39,5% y un porcentaje prácticamente igual (39,4%) en los que tenían otras patologías.



Sin embargo, los principales determinantes de mortalidad intrahospitalaria en los pacientes con diabetes tipo 2 fue la sarcopenia, la comorbilidad y la inflamación.



El estudio, que se abordará ampliamente en el 44 congreso nacional de SEMI en Valencia del 15 al 17 de noviembre, también constata que el binomio desnutrición-sarcopenia al ingreso hospitalario tiene peores resultados a corto y largo plazo en los pacientes con diabetes tipo 2 ingresados en medicina interna.



También con motivo de este día, la Federación Internacional de Diabetes (FID) ha puesto el acento en las mujeres, más propensas a padecer la enfermedad.



Según la FDI, más de 200 millones de mujeres en todo el mundo viven con esta enfermedad y la cifra está previsto que aumente a 313 millones en 2040.



Y es que puede desencadenarse en el embarazo, la denominada diabetes gestacional, por el que es importante un seguimiento estricto del mismo.



Además, la menopausia es otra época de riesgo al modificarse el metabolismo por la reducción de estrógenos y producir un aumento de resistencia a la insulina y de grasa corporal, por lo que se abre otra etapa de control y prevención.



En el caso de las mujeres, esta patología multiplica por tres el riesgo de un infarto o ictus e incrementa por cinco el desarrollo de insuficiencia cardíaca.



De cara a día mundial, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) ha lanzado una campaña de atención sobre la diabetes de tipo 1, que es mucho menos frecuente y se da cuando el cuerpo no produce insulina por lo que los pacientes requieren inyecciones o una bomba permanente.



La SAE subraya en este día la necesidad de concienciar a la población por este tipo de diabetes, que suele iniciarse en la infancia y que en el mundo padecen más de un millón de menores de 20 años.



A diferencia de la diabetes de tipo 2, esta no se puede prevenir por lo que, según la SAE, urge más inversión en investigación para tratamientos adecuados y un mejor manejo de la enfermedad.



No obstante, también recuerdan la importancia de la prevención en la diabetes de tipo 2, ya que mal controlada puede derivar en fallo renal, amputaciones o pérdida de visión, por lo que es fundamental una dieta sana y hábitos de vida saludable para evitar o retrasar su aparición.

