Detienen de nuevo a la expareja de la mujer asesinada en Getafe

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a la expareja de la mujer de 39 años asesinada a puñaladas el sábado en la localidad madrileña de Getafe, después de que en un primer momento quedase en libertad al presentar una coartada.



Se trata del hombre que se entregó la madrugada del domingo en dependencias policiales y quedó en libertad horas después al aportar pruebas para intentar de demostrar que no se encontraba en el lugar del crimen a la hora de los hechos.



Los agentes del Grupo VI de homicidios continuaron con la investigación y volvieron a detenerle a las pocas horas al encontrar nuevos indicios de su participación, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.



La principal línea de investigación que manejan los agentes es que pudiera tratarse de un asesinato con motivación machista.



Fue la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, quien la mañana del domingo anunció la detención de la expareja de la víctima en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).



"Acaban de informarme que el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al sospechoso del asesinato machista de ayer en plena calle de Getafe. Espero que todo el peso de la justicia aclare este terrible suceso y tome las medidas contudentes y necesarias", escribió.



Los servicios de emergencias recibieron el sábado a las 13:45 horas un aviso en el que se alertaba de que una mujer había sufrido una agresión en la avenida Arcas del Agua, en Getafe, y presentaba varías heridas de arma blanca.



Al lugar de los hechos acudió la Policía Nacional, la Policía Local y el Summa 112, cuyos sanitarios realizaron maniobras durante veinte minutos de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no fue posible revertir la parada y confirmaron el fallecimiento de la mujer.



Tras asestarle las puñaladas mortales, el presunto asesino huyó del lugar, indicó Hernández en otra publicación, hasta que ha sido detenido este domingo.



La regidora de Getafe ha anunciado que este lunes a las 18:00 horas se celebrará en la plaza de la Constitución de Getafe una concentración para rendir homenaje a la víctima.



De confirmarse que se trata de un crimen machista, ésta sería la víctima número 52 en lo que va de año en España y la 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a registrar.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

