En paradero desconocido un condenado a 22 años de prisión por matar a su esposa

La Audiencia de Madrid ha condenado en una sentencia a 22 años de prisión a David Arellano Martín por matar en 2017 a su esposa golpeándola y asfixiándola en el domicilio familiar de Collado Villalba y en una providencia el tribunal señala que el acusado se encuentra en paradero desconocido.



La presidenta del tribunal del jurado que juzgó este caso señala en la providencia que reiterados informes de las policías de las localidades madrileñas de Collado Villalba y Galapagar señalan que no ha podido llevarse a cabo la citación de David Arelano para notificarle la resolución con las medidas respecto a su hija menor.



La magistrada añade que "desconociéndose el paradero del investigado" da traslado al fiscal y a las demás partes personadas para que aleguen lo que consideren de tal forma que una vez vistos sus informes la jueza decidirá en relación a la situación del condenado.



En el fallo David Arellano es condenado a la pena referida de 22 años de cárcel, a inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre su hija y se le prohíbe que se aproxime a menos de 500 metros y a comunicarse con ella durante 30 años así como a indemnizarla en 150.000 euros.



David Arellano ya fue condenado en septiembre de 2020 por estos hechos por la Audiencia Provincial a 21 años de prisión pero debido a irregularidades del anterior jurado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio, en el que de nuevo el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad.



Estas incidencias procesales provocaron que se superara el periodo máximo legal de prisión provisional del acusado, que asistió ya a la vista en situación de libertad.



El abogado de David Arellano, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha adelantado a Efe su intención de recurrir la sentencia ante el TSJM, ya que pide la absolución de su representado por falta de pruebas.



En el juicio David Arellano negó que cometiera el crimen y declaró que a su pareja pudieron matarla durante un robo cuando él no estaba en casa mientras que su abogado alegó que fue encontrado ADN de una tercera persona en el lugar de los hechos.



Tras declarar el jurado a David Arellano culpable de asesinar a su esposa pero no de agredirla sexualmente la Fiscalía rebajó su petición de prisión permanente revisable a otra de 25 años de cárcel.



La Audiencia declara probado que David Arellano, español de 49 años, acudió el 26 de mayo de 2017 junto con su esposa, V.Ch., de nacionalidad rumana y que entonces tenía 38 años, a cenar con unos amigos a un restaurante.



Añade que tras la cena, sobre las dos de la madrugada el matrimonio regresó al domicilio familiar mientras que la hija de ambos de 6 años se encontraba en la casa de unos amigos de la pareja, a donde David Arellano la llevó a las ocho de la tarde del 26 de mayo.



La Audiencia señala que tras matar a su esposa en el dormitorio el condenado manipuló la escena del crimen para simular que había tenido lugar durante un robo.



La sentencia será comunicada a la Comisión de Tutela del Menor al haberse acordado la privación de la patria potestad al condenado.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

