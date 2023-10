Investigación interna en la Ertzaintza tras desaparecer una mujer maltratada en Gipuzkoa

La Ertzaintza ha abierto una investigación interna para determinar si hubo fallos el sistema de protección a víctimas de la violencia machista que hiciesen posible la desaparición de una mujer maltratada y de su bebé de 10 meses de un centro tutelado por la Diputación de Gipuzkoa situado en la zona de Donostialdea.



El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha informado de esta decisión en declaraciones a los periodistas a su llegada al pleno del Parlamento Vasco.



La mujer desapareció después de salir a pasear y montarse, al parecer, en un coche con su agresor. Erkoreka ha confirmado que ya no está en España. "Sabemos que cruzó la frontera (a Francia). Eso está probado", ha precisado sobre el paradero de la mujer, sobre la que ya hay una orden de búsqueda a nivel nacional e internacional.



El consejero ha informado además de que se ha abierto una investigación interna en el seno de la Ertzainza para determinar si algo falló en la protección de esta víctima de la violencia machista, cuyo paradero todavía se desconoce.



"Se han publicado informaciones que apuntan a actuaciones concretas de responsables concretos de la estructura de la Ertzaintza que pueden entrañar responsabilidad y que no pueden pasar desapercibidas. Hay que abrir una investigación, siempre se hace así para reconstruir la secuencia completa de lo que sucedió a lo largo de esa jornada y media", ha señalado.



Erkoreka se refiere a la información que publica el Diario Vasco, en la que relata que un juzgado investiga este caso. Señala que el centro avisó el pasado sábado de la intención de salir de esta chica a la Ertzaintza al ser una víctima de alto riesgo.



No obstante y a pesar de este aviso la mujer abandonó finalmente el centro sin protección y poco después cámaras de videovigilancia le grabaron junto a su niña mientras eran seguidas por su presunto agresor, sobre el que pesa una orden de alejamiento. Al parecer, ambas acabaron subiéndose a un coche con él.



La información agrega que el aviso fue recibido por la comisaría correspondiente a las 11.00 de la mañana del sábado ya que la mujer iba a salir alas 15.00 horas, para que se estableciese la vigilancia pertinente que consiste en activar patrullas uniformadas y en realizar labores de contravigilancia con agentes de paisano.



A partir de ahí, la investigación interna tendrá que determinar si hubo fallos que desencadenaron la desaparición de la mujer y de su bebé.

