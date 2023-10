Retiran palomitas y "gusanitos" Tosfrit por presencia de leche y lactosa no declarada

Las autoridades sanitarias están verificando la retirada del mercado de varios lotes de "snakcs" de maíz (palomitas y "gusanitos") de la marca Tosfrit por contener proteína de leche y lactosa cuando en la etiqueta se detalla que no los contiene.



En concreto, afecta a una veintena de lotes de diverso gramaje que contiene "gusanitos manchitos" de maíz, palomitas sabor mantequilla o palomitas sabor ketchup, según ha detallado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) tras recibir una notificación desde Castilla-La Mancha.



No obstante, el producto ha sido distribuido en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Madrid, Extremadura, Navarra e Islas Baleares.



La empresa ya ha contactado con sus clientes para la retirada del producto.



Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas o intolerantes a los componentes de la leche que pudieran tener el producto se abstengan de consumirlo mientras que su ingesta no comporta riesgo alguno para el resto de la población.

