El pasado fin de semana registró el récord de motoristas muertos en carretera con nueve. Un repunte en la siniestralidad de estos usuarios vulnerables que si no se ataja corre el riesgo de convertirse en tendencia, según advierte el colectivo, que lo sufre en sus propias carnes, pero que también preocupa enormemente a los responsables de tráfico y a las víctimas.

¿Por qué se ceba la carretera con los motoristas?. Vías en mal estado, guardarraíles sin protección, déficit de inversión o escasa formación de los conductores son algunas de las respuestas que ha recabado EFE de los actores implicados en la seguridad vial.

Los motoristas apuntan a un déficit de inversión y falta de formación

Para el presidente de la Asociación Nacional de Motoristas, Juan Manuel Reyes, es una cuestión muy compleja y multifactorial y lamenta, en declaraciones a EFE, que no se trabaje lo suficiente en esta problemática.

En primer lugar señala a las infraestructuras como responsables: carreteras no diseñadas para motoristas, desastrosamente mantenidas, con asfalto en mal estado, llenas de baches y guardarraíles mal protegidos.

Según las estimaciones de la asociación, sólo hay unos 7.000 o 8.000 kilómetros protegidos sobre una red de 166.000. "Eso no es nada", considera Reyes, que explica que, por ejemplo, en Portugal el 100 % de las carreteras cuentan con sistemas para proteger a los motoristas de los guardarraíles.

"La propia DGT reconoce que al 17 % de los motoristas que mueren en carretera los mata un guardarraíl", recalca.

La falta de formación es otro de los factores que apunta Reyes para explicar las cifras, ya que se limita a la que los conductores reciben cuando se sacan el carné y que, en su opinión, es muy básica.

Aunque la nueva ley de tráfico establece cursos de conducción segura que bonifican con dos puntos del carné a aquellos que los realicen, más de un año después no se ha publicado la orden ministerial que debe desarrollar esa normativa marco.

Es un retraso "injustificable", opina Reyes, que recuerda que hay numerosas autoescuelas ya preparadas para impartir estos cursos y advierte de que si el motorista tuviera la formación adecuada podría evitar entre un 90 y un 95 % de los siniestros, aunque precisa que no está hablando de "culpas".

No cree que el exceso de velocidad sea causa del aumento de la siniestralidad del colectivo. "La culpa no es que los motoristas vayamos como locos, la inmensa mayoría va a una velocidad adecuada a la vía. Las causas son diversas y requiere una investigación muy en serio para saber por qué producen los accidentes", que no se está haciendo, insiste.

Tráfico recuerda a los motoristas su vulnerabilidad

Desde la DGT se incide en que el problema no es la falta de pericia de lo motoristas, ya que la mayoría de los fallecidos son personas con muchos años de experiencia en la conducción, asegura a EFE el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez.

Gómez hace un llamamiento a los motoristas a que recuerden su "vulnerabilidad": "la carrocería eres tú", enfatiza.

Además, pide a los conductores "no confiarse, bajo ninguna circunstancia", ya que el uso de la moto está en muchos casos ligado al disfrute, lo que puede llevar a bajar la guardia.

El error más común, indica, es "una combinación entre velocidad, distracción y no responder a tiempo al trazado de la carretera".

Las víctimas apelan a la responsabilidad del motorista

Para el presidente de la Asociación DIA de Víctimas de accidentes, Francisco Canes, una parte es responsabilidad del conductor de la moto. Recuerda que se trata de "un colectivo vulnerable en el que el chasis es el propio motorista, no tiene un habitáculo indeformable, ni lleva cinturón, por lo que tanto cualquier accidente es mucho más grave".

Por ello, en declaraciones a EFE, apela a los motoristas a que extremen la precaución y lleven a cabo una conducción defensiva "porque realmente los que pierden son ellos y sus familias en caso de accidente", a la vez que pide al resto de usuarios de la vía que respeten a los conductores de moto.

Por otra parte, reconoce el peligro que supone para el colectivo las carreteras mal diseñadas, mal peraltadas y mal asfaltadas, sin guardarraíles o que no están suficientemente protegidos, algo en lo que, a su juicio, hay que seguir trabajando.

Las cifras: 224 fallecidos este año, un 10 % más que en 2022

Hay que remontarse al fin de semana del 10 al 12 de mayo para encontrar una cifra similar a la del pasado fin de semana: 9 motoristas fallecidos de un total de 16, según los datos facilitados a EFE por la DGT.

En lo que llevamos de año, hasta el 30 de septiembre (últimos datos cerrados), han perdido la vida en vías interurbanas 224, un 10 % más que en el mismo periodo de 2022.

Cifras especialmente graves si se tiene en cuenta que el porcentaje de motos respecto al total del parque de vehículos en España es del 16 % (5,8 millones).

El 77 % de los fallecidos en lo que llevamos de año ha sido en carreteras convencionales y en el 48 % de los accidentes la causa ha sido una salida de vía.

Más de la mitad de los fallecimientos (52 %) de este año han tenido lugar en fin de semana y casi 8 de cada 10 se han producido entre las 7:00 y las 19:19 horas.

Las víctimas mortales son mayoritariamente hombres (94 %), con una edad comprendida entre los 34 y 64 años. El 64 % de los fallecidos conducía motos de gran cilindrada (más de 500 cc).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es