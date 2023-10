Una madre y tres hijos muertos y 2 heridos muy graves en un incendio en Vigo

Un incendio en un edificio ocupado en Vigo en la madrugada de este miércoles ha dejado cuatro muertos de una misma familia, una madre y tres hijos menores de edad, además de nueve heridos -dos muy graves-, entre los que se encuentran el padre y otra hija que fue trasladada a un hospital de A Coruña.



El fuego afectó al número 6 de la calle Alfonso X, en el centro de la ciudad gallega, se produjo de madrugada y los bomberos que actuaron pudieron sofocarlo enseguida, si bien los vecinos aseguran que tardaron más de media hora en intervenir.



Fuentes policiales y judiciales han indicado que las víctimas mortales son tres mujeres y un varón, tres de ellos menores de edad, si bien no han confirmado la relación de parentesco.



Según los vecinos, las cuatro personas fallecidas eran una madre y tres de sus hijos, que vivían en la cuarta planta. El delegado del Gobierno en Galicia confirmó que fallecieron por la inhalación de humo.



De acuerdo con los testigos, los dos supervivientes de ese piso que ocupaban fueron rescatados por los bomberos por la ventana.



Todo indica que el incendio comenzó en el portal del inmueble, si bien los vecinos han apuntado que también hubo fuego en la quinta planta, lo que vendría a alimentar las sospechas de que fue provocado, extremo que se encuentra bajo investigación.



El delegado del Gobierno, que visitó la zona al mediodía, señaló que la Policía científica está investigando las causas: "Aventurar cualquier tipo de conclusión de causa inmediata sería decir algo que no corresponde en este momento", advirtió.



Reveló que hace un mes la propiedad del inmueble "puso en conocimiento del juzgado que estaba ocupado".



Cuestionado sobre si hay un sospechoso, apuntó que la Policía está haciendo un trabajo intenso y en varias líneas, coordinado con el Juzgado de Instrucción que lleva el caso. Por ahora no se han producido detenciones.



El Juzgado está a la espera de los informes de bomberos, policía científica, policía judicial y autopsias.



Residentes en la zona explicaron que ya se habían registrado otros conatos de incendio en ese mismo edificio, algo que confirmó también a EFE el delegado sindical de la CUT en el cuerpo de Bomberos de Vigo, David Álvarez.



Este añadió que remitieron al Ayuntamiento de la ciudad varios informes advirtiendo del mal estado del edificio incendiado.



“Se habían hecho varios informes a raíz de tres o cuatro intervenciones por pequeños conatos de incendios”, dijo. Esos informes fueron reclamados por la Policía Científica.



El edificio estaba a punto de ser desalojado para proceder a ejecutar en él obras menores de mantenimiento, pero no presentaba daños estructurales graves, según manifestó el Gobierno municipal.



En el edificio afectado, que tiene cinco plantas y un total de diez viviendas, se encontraban unas treinta personas, de las que ocho fueron evacuadas a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Povisa, además de un bombero que sufrió un golpe de calor.



Una niña de ocho años, de la misma familia que los fallecidos y que estaba en la UCI del Álvaro Cunqueiro, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de A Coruña, según detalló la Consellería de Sanidad. Las otras tres personas que estaban ingresadas en ese hospital vigués fueron dadas de alta.



Mientras, en el hospital Povisa, próximo al edificio incendiado, son cinco las personas que permanecen en la UCI, dos de ellas en estado muy crítico.



Los vecinos del inmueble fueron desalojados y atendidos por los servicios sociales del Ayuntamiento. Todos eran okupas menos unos inquilinos de renta antigua que viven en uno de los primeros pisos. Los vecinos explicaron que no tenían ni luz -aunque algunos estaban enganchados ilegalmente al suministro- ni tampoco agua.



El Ayuntamiento de Vigo ha decretado tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en la ciudad.

