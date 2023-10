La última víctima mortal de la violencia machista deja dos menores huérfanos

La última víctima mortal de la violencia machista, Sandra, que fue atropellada presuntamente por su marido el jueves en Val de Santo Domingo, deja dos menores huérfanos, según ha informado este lunes el Ministerio de Igualdad, que ha indicado, además, que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.



El marido de Sandra, boliviana de 41 años, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.



Cincuenta mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, una cifra que supera los 49 asesinatos registrados en los años 2022 y 2021 y que iguala los de 2020. Desde que comenzaron a registrarse los casos, en 2003, un total de 1.234 mujeres han muerto víctimas de la violencia machista.



Además, el número de menores huérfanos asciende también a 50; y a 427 desde 2013.



Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, once de los presuntos feminicidas de 2023 tenían denuncias previas por malos tratos.



En un mensaje en X (antes Twitter) el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño para los familiares y amigos de la mujer asesinada. "Luchar contra la violencia machista y proteger a las víctimas es un objetivo común, de todos y todas, para lograr una sociedad de mujeres libres, seguras, vivas. No estás sola, llama al 016. Ni una menos", ha escrito.



La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido de que "estamos ante una emergencia machista" y ha recordado que este miércoles se reunirá el comité de crisis. "Nuestro cariño y apoyo para la familia y seres queridos de la víctima. Todo el mundo puede llamar al 016 ante más mínimo indicio. Nos queremos vivas".



Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha mostrado sus condolencias y apoyo a la familia y personas allegadas de la víctima.



"No al agresor ni al encubridor", ha señalado tras conocerse que un concejal del PP del Ayuntamiento de Alcabón (Toledo) ha dimitido tras su ingreso en prisión como presunto encubridor de este crimen machista.



Rosell ha lamentado que son ya 50 mujeres y 50 menores de edad huérfanas este año "y algunas instituciones aún no saben de qué lado están".



También la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha condenado el crimen y las 50 asesinadas en lo que va de año. "No llegan ni la condena ni las condolencias para la gravedad de esta cifra. Debemos actuar, solo juntas podemos parar la violencia", ha subrayado.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.