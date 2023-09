Cuidado con el fondo de pantalla que pones en Zoom, la primera impresión es la que queda

El fondo de pantalla elegido para una videoconferencia influye en el juicio del interlocutor. Así, los que aparecen sobre fondos con plantas o libros son percibidos más competentes y fiables que los que eligen una habitación o una imagen descontextualizada o borrosa.



Además, el sexo y la expresión facial también determinan la opinión del interlocutor, según un estudio de la Universidad de Durham (Reino Unido) publicado este miércoles en la revista Plos One.



Estudios anteriores han demostrado que las primeras impresiones pueden marcar una diferencia real en la vida de las personas. De hecho, pueden influir en las decisiones sobre condenas penales o la elección de pareja.



En los últimos años, el aumento de las videoconferencias ha dado lugar a que muchas primeras impresiones de los demás se produzcan ahora virtualmente.



Las plataformas más populares permiten a los usuarios personalizar su imagen de fondo pero pocos estudios han estudiado cómo esa elección puede influir en las primeras impresiones.



Para averiguarlo, Paddy Ross y sus colegas pidieron a 167 adultos que vieran imágenes fijas que parecían haber sido captadas durante una videoconferencia.



Cada imagen mostraba el rostro de un hombre o una mujer, sonriente o con expresión neutra, sobre un fondo que incluía una sala de estar, una sala de estar borrosa, plantas de interior, una estantería, una pared en blanco o la imagen de una morsa sobre un iceberg en el Ártico.



Los participantes informaron sobre el grado de competencia y confianza que percibían en cada rostro.



El análisis demostró que los participantes consideraban que los rostros con plantas de interior y estanterías eran más dignos de confianza y competentes que los rostros con otros fondos.



Los rostros sobre un espacio habitable (sala de estar) y sobre una imagen fuera de contexto (la morsa) fueron percibidos menos competentes o fiables.



Asimismo, los participantes tendían a percibir los rostros felices y los rostros femeninos como más dignos de confianza y competentes.



Sin embargo, entre los rostros femeninos, los que tenían un fondo de salón no se percibieron como menos dignos de confianza que los que tenían plantas de interior o una estantería, lo que sugiere que la menor fiabilidad asociada con el fondo de salón se debía principalmente a los rostros masculinos.



Los autores reconocen que se necesita más investigación para confirmar estos resultados y examinar si se aplican a otros contextos culturales; por ejemplo, la base de datos de imágenes utilizada en el estudio incluía principalmente a personas blancas.



No obstante, sugieren que los usuarios de videoconferencias preocupados por causar una buena impresión, especialmente los hombres, podrían sonreír y elegir un fondo con plantas de interior o una estantería.



"Esta investigación muestra cómo nuestros fondos de 'Zoom' pueden afectar a la primera impresión que causamos. Si quieres dar la impresión de ser digno de confianza y competente, hay algunos fondos que deberías utilizar y otros que definitivamente deberías evitar", concluye el estudio.