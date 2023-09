Suspenden un espectáculo cómico taurino con personas con enanismo "por motivos morales"

El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste no ha autorizado el espectáculo cómico taurino previsto en las fiestas del anejo de Sarracín de Aliste debido a que en él iban a participar personas con acondroplasia y "por motivos morales" ese evento que figuraba en el programa de las fiestas se sustituirá por una suelta de vaquillas.



La suspensión de ese espectáculo se ha llevado a cabo después de que ayer lunes la Fundación animalista Franz Weber denunciara la programación para el próximo sábado día 30 en el marco de las fiestas, pese a que la normativa prohíbe los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad "para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana.”



El alcalde de Riofrío de Aliste, Germán Matellán, ha señalado a EFE que la suspensión de ese festejo taurino en el que participaban personas con enanismo se realiza "por motivos morales", ya que ha defendido que la ley permitiría la celebración de un espectáculo de ese tipo y que participaran en él personas con acondroplasia, ya que "si esta gente quiere trabajar no se le puede prohibir", ha declarado.



Aún así, ha desligado al Ayuntamiento de la programación del festejo, ya que es una comisión de fiestas local integrada por jóvenes la que realiza la programación de las fiestas.



Aún así, ni el Ayuntamiento ni la Junta de Castilla y León, como administración encargada de autorizar los permisos de los festejos taurinos, tenían conocimiento de que se había programado un espectáculo cómico taurino, ha apuntado el alcalde, que ha indicado que en su lugar se programará una suelta de vaquillas.



La Fundación Franz Weber había trasladado una queja ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León por la programación de ese espectáculo que figuraba en el programa de las fiestas de San Miguel Arcángel de Sarracín de Aliste.



Esta fundación recordó que colectivos como la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE España, Afapac, CERMI o Fundación ONCE trabajaron durante años para sacar adelante la normativa en la que fundamenta que se prohíben ese tipo de festejos.