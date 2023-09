La Guardia Civil investiga un chat de menores cántabros con imágenes sexuales y agresivas

El equipo de delitos telemáticos de la Guardia Civil de Cantabria ha iniciado una investigación de un chat en el que menores de un centro educativo de la región han estado intercambiando imágenes de contenido sexual y agresivo.



Según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado, que no ha facilitado más datos, las imágenes no están grabadas en el propio centro educativo sino que circulan por internet.



Esta investigación ha comenzado a raíz de la denuncia de varios padres de los alumnos del centro que, de momento, no ha trascendido cuál es por protección de datos, al tratarse de un asunto todavía bajo investigación.