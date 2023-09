El movimiento feminista de Valencia pide abolir la prostitución en el Día contra la trata

El movimiento feminista de la Comunitat Valenciana se ha concentrado este sábado, Día internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, en València, Castelló y Alicante para reclamar la abolición de la prostitución.



En la concentración de València, que se ha celebrado en la Plaza de la Virgen, se han mostrado pancartas con lemas como "Sin prostitución no hay trata. Exigimos ley abolicionista ya" o "La prostitución no es un trabajo, es violencia sexual", y se han coreado consignas como "Ninguna mujer nace para puta" o "El feminismo es abolicionista".



Las convocantes han leído un manifiesto en el que han destacado que la explotación sexual y la trata existen porque la prostitución las necesita para mantenerse y han pedido pensar en las víctimas que "han sido desposeídas de sus derechos" gracias a "los puteros", así como que se adopten decisiones políticas "ya" para erradicar la prostitución.



Por ello, han reclamado que se presenten de nuevo en Les Corts Valencianes las propuestas que quedaron pendientes al final de la pasada legislatura para modificar las leyes autonómicas de Carreteras y de Espectáculos e incorporar "contenido abolicionista" y poner fin "a la impunidad de tratantes, proxenetas y puteros".



También ha pedido que se tramiten y aprueben en todos los municipios valencianos ordenanzas municipales abolicionistas, con especial mención al Ayuntamiento de Alicante, en cuya ordenanza "de la vergüenza" de forma "inaceptable, reprobable e indefendible" se sanciona a víctimas y a puteros, por lo que consideran que debería derogarse.



Asimismo, han reclamado al Ayuntamiento de València, donde la tramitación de la ordenanza fue "bloqueada por Compromís", y al de Castelló que "den ejemplo, como Ayuntamientos de referencia que son en la Comunitat Valenciana, y muestren su compromiso político" con una ley autonómica de Igualdad y aprueben una ordenanza abolicionista.



Respecto al próximo Gobierno de España, han considerado que debería tener como prioridad la aprobación de una ley Abolicionista del Sistema Prostitucional, como la elaborada conjuntamente por mujeres con formación feminista y con biografías marcadas por la actividad prostitucional, y por juristas y expertas con reconocimiento internacional en temas de Igualdad y defensa de los derechos de menores y mujeres.



"El movimiento feminista valenciano es abolicionista, y esta concentración es un acto conjunto en el que el Front Abolicionista-PV, el Partido Feministas al Congreso y la Confluencia del Movimiento Feminista quieren dejar claro que no hay división entre las mujeres feministas valencianas" sobre en su valoración de la actividad pornográfica y prostitucional, aseguran.



"Es una actividad que mercantiliza la deshumanización de menores y mujeres, y monetiza la anulación 'consentida' de sus derechos. Es la barbarie patriarcal blanqueada como 'opción laboral' y 'negocio'", han señalado en el manifiesto.