Emotivo homenaje a Pepe Domingo Castaño en su pueblo, Padrón: "Cuánto amor dejas, Pepe"

Amigos y familiares han rendido este sábado en Padrón (A Coruña) un emotivo homenaje al locutor radiofónico Pepe Domingo Castaño, vecino de esta localidad gallega y fallecido hace una semana.



Ha sido su hermano Susé Castaño quien se ha encargado, con la voz entrecortada, de dedicar unas palabras durante un brindis popular, acompañado por la música de gaitas y en un ambiente festivo.



"Cuánto amor dejas Pepe, cuánto te vamos a echar de menos", ha proclamado su hermano durante el acto, que se ha desarrollado en la plaza Pepe Domingo Castaño, nombrada hace apenas unos meses en honor del popular locutor y en la que jugaba de niño.



"Nos dejas un gran vacío que va a ser difícil de llenar y no se llenará nunca. Nos quedamos con esa persona que después de mamá era capaz de aglutinarnos a todos", ha continuado su hermano Susé, que ha levantado una copa al aire acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y del alcalde de la localidad, Anxo Rei.



Rueda ha destacado el orgullo con el que hablaba siempre Pepe Domingo Castaño de Galicia, por lo que no ha dudado en calificarlo como "uno de los nuestros".



"No se ha ido, sigue aquí. Y cada vez que alguien venga a este casco viejo se va a acordar de él", ha dicho el presidente gallego en alusión al nombre de la plaza, inaugurada con el nombre del locutor el pasado mes de marzo, un acto al que acudió el locutor.



Esa plaza era un lugar especial para Castaño, y a ella se refirió el propio locutor el pasado mes de enero en antena cuando se enteró en directo en su programa de la Cadena Cope de que Padrón le iba a poner su nombre.



"Ahí es donde yo jugaba de pequeño. Ahí están todos mis recuerdos, el comienzo de todos los sueños. Esa plaza sí me hace ilusión. Lo que me va a dar es pánico cuando vaya a (la pulpería) Rial, mire hacia arriba y vea mi nombre ahí; voy a creer que estoy muerto", dijo ese día del pasado enero Castaño.