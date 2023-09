El Estado asegura por 942 millones de euros la exposición de Picasso en el Reina Sofía

El Estado ha asegurado en más de 942 millones de euros las obras que se exhibirán en la exposición temporal "Picasso 1906. La gran transformación" que acogerá el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a partir del próximo 14 de noviembre, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado.



La exposición, que ha sido organizada dentro de los actos de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, supone una mirada a la primera aportación del artista a la definición del "arte moderno" y se prolongará hasta el 4 de marzo de 2024.



El valor económico total de las 84 obras cubiertas por la garantía del Estado asciende a un total de 942.062.648 euros para cuadros de Picasso y otros artistas que han sido prestados por el Metropolitan Museum of Art, el Louvre, el Baltimore Museum of Art, el Cleveland Museum of Art, por el Museo Thyssen de Madrid, por el Dallas Museum of Art, la Fundación Almine & Bernard Ruiz-Picasso de Bruselas, el Centre Pompidou de París, el Museo Picasso de París, el Museo Picasso de Málaga, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Picasso de Barcelona y varias colecciones particulares, entre otros.



El BOE publica otra orden por la que se otorga también la garantía del Estado a 79 obras para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza de Madrid en la exposición temporal "Maestras antiguas y modernas" por 85,1 millones de euros, una muestra que podrá verse desde finales de octubre hasta febrero de 2024.



Una exposición de casi un centenar de piezas con las que el Thyssen recorre, desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX, el camino de las mujeres hacia su emancipación.