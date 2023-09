Alborán, Sanz, Quevedo y Arde Bogotá, a triunfar en unos Latin Grammy con sabor español

Con cinco nominaciones, Pablo Alborán concurrirá como el artista español con más opciones de premio a la gala de los Latin Grammy que el 16 de noviembre tendrá lugar por primera vez en España, concretamente en Sevilla, desde donde este martes se ha dado a conocer la identidad de los candidatos.



Junto al malagueño, quien nunca ha conseguido materializar ninguna de sus 23 nominaciones previas, otras figuras nacionales que podrían levantar más de un gramófono dorado en la próxima ceremonia son el madrileño Alejandro Sanz, el español que más de estos premios atesora y que concurrirá este año como aspirante en dos categorías, igual que el rapero canario Quevedo y que Arde Bogotá.



Esta modesta agrupación murciana, candidata por el mejor álbum de rock por "Cowboys de la A3" y por "Los perros" como la mejor canción en este mismo estilo, se ha posicionado así incluso por delante de nombres tan importantes como los de Rosalía, Manuel Carrasco, Bunbury o Vanesa Martín, que aspiran a un solo galardón, como Zahara, Sen Senra y, sorpresa, Omar Montes.



En lo que respecta a Alborán, su nombre figura entre los Latin Grammy más codiciados, como el correspondiente a grabación del año por el tema "Carretera y manta", aunque se enfrentará a pesos pesados como Christina Aguilera, nominada por "No es que te extrañe", Shakira y Bizarrap por su "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" o "Mientras me curo del cora", de Karol G.



Precisamente en esa categoría figuran otros dos españoles, los citados Rosalía, nominada por el superéxito "Despechá", y Alejandro Sanz, candidato por su colaboración con Danny Ocean "Correcaminos".



Sanz y Alborán también competirán por el Latin Grammy a la canción del año, que premia a los autores de los temas. El primero es coautor de "NASA" junto a Édgar Barrera y Camilo, mientras que el segundo aparece por "Amigos" junto a María Becerra.



De Alborán también podrían ser los galardones a mejor canción pop por "Contigo", que coescribió con Sebastián Yatra, Mauricio Renfigo y Andrés Torres, y al álbum del año por "La Cu4rta Hoja", si se impone a discos como "Mañana será bonito", de Karol G; "De adentro pa afuera", de Camilo, o "Vida cotidiana", de Juanes, entre otros.



Este trabajo además podría ser merecedor de los premios al mejor álbum en las categorías de pop vocal y en la de pop vocal tradicional, en la cual han conseguido ser nominados "Corazón y flecha", de Manuel Carrasco, y "Placeres y pecados", de Vanesa Martín.



Hay más españoles con opción de levantar algún gramófono dorado, como es el caso del canario Quevedo tanto en la categoría de la mejor grabación de fusión o interpretación urbana como en la de mejor canción urbana por su "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" con Bizarrap, un éxito mundial que estuvo siete semanas consecutivas en lo más alto de la lista de Spotify.



El zaragozano Bunbury figura con opciones a la mejor canción de pop/rock como compositor de "Alaska", la jienense Zahara con el posible mejor álbum de música alternativa por "Reputa", el pontevedrés Sen Senra con "No quiero ser un cantante" como mejor vídeo musical en versión corta y la madrileña Beatriz Luengo como directora del mejor vídeo en versión larga por "Patria y vida".



Los Latin Grammy, que también premian al mejor álbum de flamenco, han decidido nominar asimismo a Israel Fernández, por "Pura sangre"; a Diego Guerrero, por "Por la tangente"; a Niña Pastori, por "Camino"; a Juanfe Pérez, por "Prohibido el toque", y, de manera inesperada en su primer escarceo con este mundo, al rapero Omar Montes, por "Quejíos de un maleante".



Cabe destacar además que el diseño de empaque del disco "Placeres y pecados" de Vanesa Martín, que tiene sello español, también podría depararle un premio al director de arte Pedro Chico.