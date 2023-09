Aparece una pintada contra Josu Ternera en el vallado del Festival de Cine de Donostia

Una pintada contra el exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, ha aparecido este martes en el vallado colocado por el Festival de Cine de San Sebastián en el acceso al Kursaal, su principal sede.



La inscripción reza "Ternera asesino" y ha aparecido en las vallas que delimitan la alfombra roja del Kursaal, el lugar donde el viernes se proyectará el documental de Jordi Évole "No me llame Ternera", que incluye una entrevista con el exdirigente de ETA.



La inclusión de este documental en el Zinemaldia ha sido motivo de controversia, ya que la asociación Dignidad y Justicia y un manifiesto firmado por más de 500 personas solicitaron que no se proyectara al considerar que significa una forma de "blanquear a ETA".



El Festival ha mantenido la película en el programa y ha defendido que sea criticada después de ser vista, al tiempo que ha argumentado que si su contenido justificara la actividad de ETA nunca se habría incluido en el Zinemaldia.