La Universidad Alfonso X el Sabio impulsa las titulaciones en los ámbitos más demandados

La Universidad Alfonso X el Sabio ha completado su oferta formativa en los ámbitos que más empleo generan con nuevas titulaciones que incluyen el Máster Universitario en Inteligencia Artificial o el Master Universitario en Energías Renovables, con el fin de promover modelos de excelencia educativa alineados con la realidad del mercado que impulsen la empleabilidad de sus estudiantes.

Según destacó este lunes en un comunicado, este empeño la ha convertido en la universidad española "con mayor tasa de egresados trabajando en el área que han estudiado", según los datos recabados por U-ranking.

UAX se reafirma así como referente de la educación superior a nivel internacional y este año acogerá a casi 8.000 nuevos alumnos. En total, en torno a 17.000 estudiantes cursarán sus estudios en la Universidad Alfonso X el Sabio este año, en titulaciones de grado y posgrado en las áreas de Salud y Deporte, Business & Tech, Ingenierías, Educación o Música.

Para alcanzar este hito, UAX ha desarrollado una metodología que potencia la integración de tecnología y negocio en todas sus titulaciones, que responde a la realidad de un mercado en el que, según el estudio Nuevas tecnologías y empleos del Banco de España publicado este año, el empleo crece más entre las profesiones con más exposición a la inteligencia artificial. Una conclusión que, según el mismo estudio, avala la teoría del “cambio tecnológico sesgado por las habilidades” que defiende que el uso de tecnologías da lugar a trabajadores mejor formados.

En esta línea, UAX cuenta ya con la 'Skill School', un conjunto de programas de formación para todos los estudiantes de la universidad, independientemente de su titulación, para desarrollar nuevas competencias y obtener las certificaciones profesionales oficiales en Data con IBM, Story Telling por George Town o UX Design y Scrum con Google.

Este curso, la Universidad Alfonso X el Sabio continuará desarrollando los proyectos 'UAXmakers', que cuentan con el apoyo de empresas líderes e instituciones como la Agencia Espacial Europea, Cruz Roja, Grupo Quirón, Elsevier, Avanade, MS o Sacyr. Estos proyectos plantean retos reales a los estudiantes que, bajo la tutoría de las empresas implicadas, deben trabajar en equipo con compañeros de diferentes titulaciones para encontrar la mejor solución.

La metodología 'UAXmakers' va un paso más allá del 'learning by doing' para sumergir a los alumnos en la realidad de las empresas, replicando el entorno laboral en el que diferentes departamentos colaboran en el desarrollo de proyectos. Además, las empresas tienen la oportunidad de ver cómo se desenvuelven los estudiantes en relación con sus compañeros, ver su capacidad de análisis, resolución de problemas, proactividad, etc. cualidades fundamentales en los profesionales que necesitan incorporar a sus filas.

Precisamente, la Universidad Alfonso X el Sabio reunió este lunes a los casi 8.000 nuevos alumnos que la han elegido para prepararse para su futuro profesional, en una jornada en la que se han introducido en las metodologías con las que estudiarán los próximos años de la mano de los decanos de las diferentes facultades. Guiados por estudiantes de cursos superiores de UAX, conocidos como “buddies”, visitaron las modernas instalaciones del campus como el hospital virtual de simulación o el hospital clínico veterinario, donde completarán su formación práctica.

Esta práctica, heredada del modelo de enseñanza americano, promueve una cultura de trabajo en equipo entre alumnos de diferentes titulaciones y diferentes edades desde el primer día, y es una seña de identidad de la universidad.