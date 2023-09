Un grupo de activistas semidesnudos exigen "el fin de las corridas de toros"

La plaza del Mercado de Logroño ha acogido este domingo, en plenas fiestas de San Mateo, una concentración -convocada por AnimaNaturalis y CAS International- para exigir "el fin de las corridas de toros".

Las organizaciones por la defensa de los animales han organizado esta protesta singular contra las corridas de toros. La acción ha consistido en la presencia de un grupo de activistas semidesnudos poniéndose en la piel de los toros que mueren en las plazas cada año.

Como explican desde AnimaNaturalis, este fin de semana comienza la temporada taurina en la plaza de toros de Logroño. "El nuevo Gobierno conservador de Partido Popular y Vox están fomentando este tipo de espectáculos sin escuchar razones éticas ni mirar las estadísticas de bajo interés por este tipo de espectáculos", explica Inma de Imaña, coordinadora de AnimaNaturalis en La Rioja.

"Las tradiciones son una manera de expresar quienes somos, más aún durante nuestras fiestas de San Mateo... y la sociedad riojana dista mucho de identificarse con sangre derramada y el último suspiro de un animal torturado", agrega.

Como explican en un comunicado de prensa, "al menos 24 toros perderán la vida durante la feria de San Mateo del 17 al 21 de septiembre". Además de esto, critican, el Ayuntamiento de Logroño "ha ampliado a 6 días los espectáculos de vaquillas matinales gratuitas, para promover entre los más pequeños la afición a los festejos de sangre durante San Mateo", explica Imaña.

"La afición a los toros envejece y desaparece y estos son intentos forzados para renovar las generaciones, gastar dinero público en estas aberraciones y desoír las recomendaciones de la ONU en cuanto a la protección de la juventud ante espectáculos violentos", agrega.

Según datos oficiales del Ministerio de Cultura, el número de espectáculos taurinos en plaza han mantenido un descenso sostenido desde 2015 en adelante, sin contar con los años anómalos de la pandemia.

Según el mismo Ministerio de Cultura, sólo el 8% de la población asistió a algún espectáculo taurino en el período de 2018-2019. Sólo el 5,9% de ellos acudió a una corrida de toros, novillos o rejones en plaza y una quinta parte de todos los asistentes lo hizo con entrada gratuita. También se publica el dato de que en 2018 un 92% de España no asistió a ningún festejo.

Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.

A pesar de esto, "se calcula que más de 9.000 toros morirán y más de 50.000 serán alquilados para ser explotados en festejos populares, cuyo destino será igualmente la muerte, este año o los siguientes", afirman desde la entidad.

El mismo estudio indica que el 80% de los espectáculos taurinos en España se concentran en las provincias de Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila y Cuenca.

En la actualidad, Canarias y Cataluña consideran abolidas las corridas de toros y en Asturias también se ha cesado de celebrar este tipo de espectáculos por la negativa de Gijón a permitirlas. En Islas Baleares se aprobó normativa en 2017 para seguir los pasos del resto de las Comunidades Autónomas que han prohibido la tauromaquia, pero el Tribunal Constitucional hizo retroceder este avance, a petición del Gobierno de Mariano Rajoy, quien ya había declarado la lidia como patrimonio cultural en 2013.

En Galicia también las corridas de toros están desapareciendo, ya que sólo en Pontevedra se continúan haciendo, casi sin afición ni fechas.

ANIMANATURALIS

AnimaNaturalis es una organización internacional para la defensa de los animales que lucha desde 2003 por establecer, promover y defender los derechos de todos los animales.

Los objetivos de AnimaNaturalis son reducir y eliminar el sufrimiento de los animales en aquellos sectores en los que se les trata con mayor crueldad y violencia, como son las granjas industriales, espectáculos con animales, tradiciones crueles, industria peletera y experimentación con animales.