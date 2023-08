Millón y medio de niños de 6 meses a 5 años llamados a vacunarse contra la gripe

La vacuna antigripal se extiende este otoño, por primera vez en toda España, a niños sanos entre los 6 meses y los 5 años, lo que supone una innovación, ya que antes se vacunaba exclusivamente a la población infantil con patología de base.



Todas las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ya han adquirido las dosis para la vacunación antigripal de este año, que beneficiará a 1,6 millones de niños, bien la vacuna intranasal para los que tengan entre 2 y 5 años o la intramuscular para los más pequeños (de 6 a 23 meses), explica a EFE el miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEV), Javier Álvarez.



El pasado año, la vacunación de la gripe en este cohorte de población infantil se realizó solo en tres comunidades autónomas: Andalucía, Galicia y Murcia, con unos resultados "magníficos" y coberturas del 50 %, afirma este experto, que aspira a lograr en otoño coberturas en España del 55 al 60% de media.



VACUNAR A TODOS LOS NIÑOS FAVORECE QUE EL VIRUS DEJE DE CIRCULAR



Si bien estas coberturas parecen modestas, son muy importantes ya que se consiguen impactos significativos "y el virus deja de circular o lo hace en menor cantidad, por lo que se benefician no solo los vacunados sino las personas que están a su alrededor", señala este experto.



Álvarez precisa que la administración de esta vacuna a niños sanos se hace "para proteger a los vacunados, pero también porque son los principales transmisores de la gripe principalmente en colegios y guarderías, y contagian el virus a las personas con las que conviven".



Este experto reconoce que en el tema de la gripe "ha costado mucho que la población tome conciencia de que no se trata de una enfermedad banal" y no está exenta de complicaciones, especialmente en los más pequeños: "La gripe hay que tomársela en serio", advierte.



De hecho, la gripe llega a afectar entre un 20 y un 40 % de la población infantil en función del alcance que la epidemia tenga ese año, y un 5 % de los casos acaban en hospitalización debido a su gravedad.



Dos tercios de esos niños que se hospitalizan son sanos, es decir, no tienen enfermedad de base, por lo que se recomienda "vacunar a todos, vacunar siempre es un valor", reitera.



Así, este otoño la vacuna antigripal, que ya está en el calendario del Sistema Nacional de Salud, se administrará a este cohorte y a niños con patología subyacente, cualquiera que sea su edad.



La antigripal se puede coadministrar con otras: "cuantos menos actos vacunales se tengan, mejor ya que los momentos de estrés se solapan", añade.



También sobre este asunto se ha pronunciado el miembro del Grupo Permanente para Europa de la OMS y socio de honor de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, que valora que este año se incluya en la vacuna antigripal a la población infantil sana por "su papel importante en la difusión de la enfermedad".



En declaraciones a EFE, García Rojas insiste en que en los países en los que ya se vacuna a población infantil sana "se observa un descenso marcado de los casos de gripe en adultos".



LA VACUNA CONTRA LA COVID, UNA VEZ AL AÑO PARA GRUPOS DE RIESGO



También este otoño se retoma la campaña de vacunación contra la covid con nuevos sueros, una intervención que, a juicio de García Rojas, "permanecerá estable en los próximos años" si bien solo para población en riesgo, con carácter anual y administrada simultáneamente a la vacuna de la gripe.



"La covid ha venido para quedarse, no va a diluirse ni difuminarse, seguirá con nosotros y eso implica que habrá unos perfiles en la población con riesgo claro a los que se dará una dosis de refuerzo", asegura el expresidente de la AEV.



Este año se administrarán nuevas vacunas de Pfizer, Moderna y Novavax adaptadas a las variantes Covid-19. Los grupos llamados a recibir esta vacuna anticovid serán mayores, pacientes con patologías de riesgo, inmunodeprimidos, embarazadas y sanitarios.



Desde Pfizer informan de que dado que la mayoría de las vacunas contra la gripe se distribuyen a finales de septiembre y se administran en octubre, "el objetivo es tener disponible al tiempo la vacuna adaptada a Ómicron XBB.1.5 actualizada".



Por parte de Moderna garantizan que su vacuna actualizada "ha mostrado un aumento significativo en la neutralización de anticuerpos contra las cepas EG.5, FL 1.5.1", y la variante XBB", y "estará lista para la vacunación de otoño con un suministro mundial suficiente".