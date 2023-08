Detenido un conductor en Elche por amenazar con "pegar un tiro" a dos policías

La Policía Local de Elche (Alicante) ha detenido a un hombre de 57 años por presuntamente romper las gafas a un agente y causar lesiones leves a otros al oponer resistencia tras dar positivo en varios tipos sustancias estupefacientes cuando iba al volante de un vehículo.

El pasado 19 de julio, sobre las 18.30 horas, varias patrullas se percataron de que este coche, al percatarse de la presencia policial, frenó bruscamente, dio marcha atrás e inició la maniobra de estacionamiento, informa el Ayuntamiento de Elche este martes.

Esta reacción hizo sospechar a los agentes, por lo que se acercaron al vehículo en el que viajaban dos hombres. Tras detectar una actitud evasiva del conductor, procedieron a realizarle la prueba de detección de drogas, en la que dio positivo en varios tipos de sustancias.

Los policías informaron al implicado de la inmovilización del vehículo, a lo que el conductor respondió de forma muy agresiva y realizando aspavientos.

Además, comenzó a proferir estas amenazas: "No os vais a llevar el coche porque no me da la gana, esto lo voy a arreglar yo con una pistola y cuando os vea por la calle os voy a pegar un tiro". Uno de los agentes intentó calmarle y volvió a explicar el motivo de la inmovilización.

Acto seguido, de forma sorpresiva, el conductor propinó un manotazo en la cara a uno de los agentes y le fracturó las gafas. Fue reducido por el resto de los policías, aunque sufrieron lesiones de carácter leve debido a su gran resistencia activa.

Por todo ello, el hombre fue arrestado y trasladado a dependencias policiales en Elche.