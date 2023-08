El incendio de Tenerife afecta ya a 5.000 hectáreas de diez municipios de la isla

El incendio forestal que se declaró el martes en Tenerife sigue sin control, afecta ya a 5.000 hectáreas y tiene un perímetro de 50 kilómetros que abarca diez municipios del norte y del sur de la isla.



El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado en rueda de prensa que a última hora de esta tarde, el fuego ha saltado hacia la zona alta de municipio de Güímar por lo que se ha tenido que proceder a la evacuación de las Dehesas, Los Pelados y Las Coloradas así como del Observatorio Meteorológico y del Instituto Astrofísico de Canarias, en Izaña.



Clavijo ha insistido en que a pesar de las horas transcurridas desde que comenzó el incendio y de la dureza de éste, la moral de los equipos de extinción "está alta" y ha resaltado el magnífico trabajo que se está realizando para combatirlo.Ha comentado que el fuego evoluciona según lo previsto pero sigue sin control y ha afirmado que el dato discordante de la jornada ha sido que se ha rebosado el fuego en la zona de Chó Marcial, en el municipio de Güímar.Al respecto, el jefe técnico de extinción Pedro Martínez ha comentado que se centrarán los esfuerzos para que el fuego no avance por ese flanco y ha resaltado la complejidad de la orografía en mucho de los puntos del perímetro que han dificultado tanto la intervención de los medios terrestres como los aéreos.Las condiciones meteorológicas para mañana prevén en la zona del fuego un aumento de las temperaturas y aunque, según ha explicado la meteoróloga y asesora del Cabildo de Tenerife, Victoria Palma, el viento será débil, se pueden dar rachas superiores a 50 kilómetros por hora mientras que la humedad será baja, condiciones que serán similares para el domingo.El presidente canario ha explicado que este sábado está prevista la intervención de 17 medios aéreos, entre ellos el helicóptero Kamov con gran capacidad de descarga.Ha detallado que de las más de 3.000 personas evacuadas, solo 14 se encuentran alojadas en los albergues dispuestos para su atención así como un centenar de mascotas y ha anunciado que se ha levantado el confinamiento que aún estaba vigente para parte de la población de La Esperanza.En cuanto a los servicios básicos, tras la rotura hoy del canal de Aguamansa, Clavijo ha señalado que preocupa la prestación de estos aunque en principio, en cuanto a la electricidad, tanto Red Eléctrica como Endesa les han asegurado que no habrá problemas en el suministro.La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reconocido que se trata de horas complicadas para los que trabajan en este "incendio devastador" porque a pesar de los esfuerzos, el resultado no es del todo satisfactorio.Se ha referido a la rotura del canal de agua de Aguamansa, en La Orotava, lo que provocará cortes programados en el suministro en varios municipios de la isla hasta que pueda ser reparada la avería, que ya ha sido identificada pero a la que no se puede acceder por el incendio.Ha confiado en que mañana los bomberos puedan llegar hasta el canal y ha pedido un consumo más racional del agua hasta que esté resuelta la avería.En cuanto al trabajo técnico, el jefe de extinción ha dicho que durante el día los esfuerzos se han centrado en cerrar el entorno de Las Raíces hacia la carretera dorsal y hasta el LLano de Las Lagunetas, y ha comentado que las reproducciones que ha habido se han podido atajar.En el frente de Santa Úrsula, que es uno de los más conflictivos, el fuego está encajado en barrancos y se espera que baje hasta una zona de monteverde, más resistente a las llamas mientras que en La Orotava, el fuego también avanza muy lentamente por una ladera muy escarpada y los equipos de extinción hacen un trabajo defensivo en los caseríos.