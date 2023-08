El fuego de Tenerife "está fuera de capacidad de extinción" con condiciones que no ayudan

El incendio forestal de Tenerife "está fuera de capacidad de extinción", presenta características de un fuego de sexta generación y las condiciones meteorológicas y orográficas están dificultando que los medios puedan combatirlo.



El director técnico de los trabajos de extinción, Pedro Martínez, así lo ha expresado en una rueda de prensa junto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha reconocido que por la zona norte, el incendio se ha desbordado.



Clavijo ha indicado que la pericia y el trabajo de los medios terrestres han permitido que el escenario no sea el peor de los previstos, pero ha indicado que el comportamiento meteorológico ha sido "francamente severo" con el fuego.El incendio, que afecta a la isla desde el martes, es "absolutamente excepcional y está hambriento", ha dicho el presidente canario, y ha considerado que después de 80 horas de fuego con pautas de comportamiento inusuales, es un éxito que no se haya quemado ni una sola casa ni haya habido daños personales.Clavijo ha dicho que hoy actuarán 21 medios aéreos, pero en algunas zonas habrá dificultades para que puedan operar debido al humo que genera el incendio .Hoy está previsto que lleguen a la isla dos nuevos hidroaviones y mañana un avión de carga en tierra, y también se ha previsto una nueva dotación de 36 miembros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales desde la Península, ha indicado la jefa de Protección Civil, Montserrat Román.Desde el inicio del incendio los medios aéreos han efectuado 1.773 descargas con 2.715.400 litros de agua, y hoy trabajan en tierra 260 efectivos."La noche ha ido mal y una vez más la realidad superó las expectativas con un comportamiento meteorológico francamente severo que ha hecho que el incendio se desbordase por el norte, aunque la pericia de los equipos ha hecho que no se llegase al peor escenario", ha remarcado el presidente Fernando Clavijo.Las condiciones son muy adversas y el incendio ha avanzado de manera agresiva por el norte, con un comportamiento absolutamente excepcional e inusual, mientras que el fuego evoluciona de forma más favorable en la parte de El Rosario.Por el sur también está creando dificultades en Güímar, en la zona de Pico Cho Marcial.La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha indicado que tras más de 80 horas de incendio hay 11 municipios afectados "con una dimensión nunca vista en Canarias" desde que hay registros, lo que crea una situación compleja que se vuelve en contra de la planificación y de los trabajos realizados."Nos estamos enfrentando a algo inusual desde el primer momento, cuando el fuego creó una situación crítica que escapa a la capacidad de control", ha remarcado Dávila.El director técnico de la extinción, Pedro Martínez, ha admitido que no se descarta que el fuego prosiga hacia la zona baja de La Orotava y la parte alta de Los Realejos, en Tigaiga, y ha considerado probable que su virulencia se acreciente entre hoy y mañana.También ha advertido que, aunque entiende la preocupación de la sociedad, su misión es proteger las vidas humanas, que es la prioridad y para ello "tendremos que sacrificar mucho monte".Al respecto, ha hablado de momentos comprometidos para los equipos de extinción durante la madrugada debido al fuerte viento y al paveseo, que precisamente originó los nuevos focos en La Vica (La Victoria), a mucha distancia del frente del incendio.Fernando Clavijo ha intervenido para incidir en "el tremendo éxito" del equipo que lucha contra las llamas porque, ha añadido, pese a la voracidad del incendio no ha habido daños personales ni en viviendas y su actuación ha impedido "que hoy estuviéramos en un escenario absolutamente dramático"."Se ha quemado el monte, pero los pinos se recuperan y podremos reforestar. Se trabaja para no lamentar escenarios muchísimos peores", ha precisado.Montserrat Román, de Protección Civil, ha indicado que también por precaución previsiblemente hoy continuarán las evacuaciones y ha aconsejado medidas de autoprotección por el aire desfavorable en Arafo y Los Realejos.