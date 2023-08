El incendio empieza a "normalizarse" y los esfuerzos se concentran en el norte de Tenerife

El incendio de Tenerife, que afecta ya a 3.797 hectáreas en un perímetro de 41,9 kilómetros, ha tenido su primera noche de comportamiento normal con buenas perspectivas en El Rosario, pero preocupa la vertiente norte, donde hoy se concentrarán los esfuerzos para impedir que el fuego llegue a las viviendas.



El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que la pasada noche ha sido la primera en la que el fuego se ha comportado "con la normalidad de otros incendios" registrados en el archipiélago, pues hasta ahora lo había hecho de manera inusual y creando su propia meteorología.



Ello ha permitido a los equipos de extinción trabajar de manera más intensa y a lo largo de esta jornada se confía en "consolidar el espacio" en la parte que afecta a La Esperanza, en el municipio de El Rosario, de forma que se puedan desviar recursos hacia el norte de la isla.Por este motivo al mediodía se decidirá si es posible levantar el confinamiento acordado ayer en el núcleo urbano de El Rosario, la citada población de La Esperanza, aunque quizás manteniendo la restricción para el movimiento de vehículos con el objetivo de facilitar el tránsito de los equipos de emergencias.El incendio abarca ya una superficie de nueve municipios de la isla y hoy tienen previsto incorporarse 36 miembros de las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) de la península y 13 bomberos de Fuerteventura, y mañana llegará un helicóptero Kamov con capacidad para descargar 4.500 litros.De esta manera se garantiza la continuidad en la dotación de los equipos, donde hoy trabajarán 265 efectivos por tierra, y su relevo para descansar.Además, se desplegarán esta jornada 15 medios aéreos y por la tarde podría incorporarse un helicóptero que ayer sufrió una avería, según ha recordado la jefa de Protección Civil, Montserrat Román, que ha indicado que también un avión con cámara térmica del Ministerio de Defensa hará un vuelo de reconocimiento en la zona sur del incendio.El presidente canario ha detallado que en la vertiente norte el fuego ha tenido durante la noche un avance lento, no agresivo, que ha permitido desplegar los recursos para establecer líneas de defensa para las viviendas antes de que aparezca un incendio "que, con seguridad, acabará llegando".El objetivo es reforzar esta zona si hoy se logra estabilizar La Esperanza, donde previsiblemente habrá llamaradas producidas por la combustión lenta, no por focos nuevos sino por el viento que arrojará oxígeno a la zona y por lo tanto la población no debe alarmarse, ha dicho Clavijo.El jefe del Servicio Forestal del Cabildo de Tenerife, Pedro Martínez, ha coincidido en que la jornada es "más tranquila" para los medios, pero ha puntualizado que el perímetro "sigue activo" y se esperan reactivaciones a lo largo del día, por lo que hay que ser "cautos", al tiempo que ha explicado que de noche se ha trabajado para "cerrar" la zona de La Esperanza que se extiende desde Las Lagunetas hasta la Pista de El Rayo.La zona que preocupa más a los medios de extinción es La Orotava y sus partes altas, Aguamansa y Pinolere, donde se ha establecido la estrategia defensiva de las infraestructuras aunque el avance de las llamas es muy lento.El problema en esta zona es que son operaciones de ladera en corte casi vertical que suponen mucho riesgo para los operarios, por lo que hoy se optará por arrojar líquido retardante desde un avión.Además, Pedro Martínez ha puntualizado que se ha abierto "un poco más" el frente de Santa Úrsula, donde hay barrancos de mucha profundidad y los medios aéreos no han tenido oportunidad de "atacar".Sí se tiene previsto extremar la vigilancia en una zona de viviendas en Arafo y Güímar, en la zona sur, próximas a un área de monteverde por si fuera necesario tomar alguna medida de precaución.La meteórologa y asesora del Cabildo de Tenerife Victoria Palma ha indicado por su parte que las condiciones meteorológicas son poco favorables excepto en lo referente al viento, que sopla del Este flojo y ha despejado los cielos en la capital tinerfeña y La Laguna.