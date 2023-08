El incendio de Tenerife ya ha consumido 2.600 hectáreas

El incendio forestal que desde el martes afecta a seis municipios de Tenerife ha consumido ya más de 2.600 hectáreas en un perímetro de 31 kilómetros, con un potencial que no se había visto en el archipiélago y que ha obligado a decretar el confinamiento del casco urbano de la población en El Rosario.



El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este jueves, tras la reunión del plan de coordinación de seguimiento del incendio, que los trabajos de combate de las llamas son efectivos, pero se están llevando a cabo con dificultad debido a que la evolución meteorológica no ha sido la esperada, y ha asegurado que se trata del incendio más complejo que se ha producido en los últimos 40 años.



Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, ha indicado que se ha decidido confinar el casco de El Rosario, ubicado en La Esperanza, debido a la abundancia de pavesas que produce el incendio y para despejar las vías para el paso de las fuerzas de seguridad en un operativo al que hoy se sumará otro destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME).Clavijo ha calculado en unas 7.600 personas las evacuadas y confinadas por este incendio y ha indicado que las pavesas (trozos del material incendiado que se transporta por el viento y los fenómenos convectivos) están provocando pequeños incendios en distintas zonas.El presidente ha señalado que ya están operativos los tres hidroaviones que junto a otros 13 medios aéreos actuarán sobre el fuego en todos los flancos, con especial atención en los dos más activos que son los de El Rosario y La Orotava.Pedro Martínez, director de los trabajos de extinción, ha insistido en que la noche ha sido muy complicada y no se ha podido llevar la planificación prevista, aunque como aspecto positivo ha resaltado que el área suroeste del fuego, en Arafo y Candelaria, no ha evolucionado y no ha habido afección en los caseríos que hay en la zona.Tampoco ha habido propagaciones hacia la dorsal pero en cambio no se ha podido parar por la zona del valle de Igueste, tal y como se preveía con una quema controlada.El técnico ha explicado que el objetivo hoy es frenar el avance hacia La Esperanza, la defensa del llano de Las Lagunetas e intentar evitar que baje al valle de Santa Úrsula y pararlo en la zona alta del valle de La Orotava.Martínez ha resaltado la capacidad de paveseo del incendio que lanza el material que desprende el fuego y que provoca fuegos secundarios.Montserrat Román, jefa de servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, ha indicado que la mayoría de las hectáreas afectadas corresponden al municipio de Candelaria y ha explicado que los medios aéreos se suman a los 250 efectivos terrestres que estarán operativos esta tarde con la incorporación de nuevos refuerzos de la UME.Además, ha resaltado el aviso del Gobierno de Canarias por la calidad desfavorable del aire en algunos municipios, circunstancias que previsiblemente se mantendrán hasta mañana debido a las condiciones meteorológicas.