Adicción al juego, al Chemsex o el insomnio, riesgos en personas con Déficit de Atención

La mitad de las personas con adicción al juego, un tercio de los que practican Chemsex (consumo de drogas con fines sexuales) y el 50 % de niños con problemas de sueño tienen también Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).



Son algunos de los datos facilitados con motivo de la conmemoración este jueves del Día Internacional del TDAH por distintas asociaciones que han destacado también que los adultos que padecen esta enfermedad tienen un riesgo tres veces mayor de desarrollar un trastorno por uso de sustancias.



El TDAH, un trastorno crónico del neurodesarrollo, afecta entre el 4 % y el 10 % de la población; y aunque se suele asociar con la infancia, el 65 % de los niños siguen presentando síntomas de adultos y sólo el 10 % de los mayores de edad recibe tratamiento.



ADICCIONES EN ADULTOS



En comparación con los adultos que no presentan ninguna patología, hasta el 15 % de las personas diagnosticadas con TDAH pueden desarrollar trastornos por el juego, una cifra superior a la media de la población general.



Es la alerta de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) que subraya que los problemas de falta de atención y motivación de las personas con este trastorno pueden aumentar la vulnerabilidad a buscar la “gratificación inmediata” a través de sustancias, ya que la impulsividad puede llevar “a tomar decisiones rápidas y poco meditadas”.



"Varias de las características que presentan estas personas son la impulsividad, la búsqueda de estimulación, la autorregulación deficiente y los problemas de atención y motivación", comenta el psiquiatra y miembro del Comité de SEPD, Ignacio Basurte.



Por ello, insiste en el tratamiento temprano y en la educación sobre los riesgos, a pesar de que resalta que no todas las personas con TDAH desarrollan conductas adictivas.



PROBLEMAS DE SUEÑO EN NIÑOS



El TDAH también afecta al sueño de la mitad de los niños diagnosticados, según la Sociedad Española de Sueño (SES), que explica que tienden a dormirse más tarde por la noche y eso provoca que empeore su estado durante el día.



"Duermen menos horas y durante el día están más irritables, hiperactivos y presentan problemas de concentración", según la Sociedad que también detalla que pueden sufrir despertares nocturnos y un sueño más fragmentado, así como episodios de sonambulismo o terrores nocturnos y síndrome de "piernas inquietas".



TDAH Y PANTALLAS



Con un 6,8 % de niños y adolescentes afectados por TDAH, la psiquiatra del Hospital Parc Taulí de Sabadell, advierte de la relación directa entre este trastorno y el uso abusivo de pantallas durante la infancia.



Insiste en que las pantallas no están recomendadas a edades tempranas porque "el desarrollo cerebral está muy activo" y ha recalcado que en el TDAH además de la genética, influyen factores como fumar, beber o tomar drogas durante el embarazo, infecciones, el estrés materno o la prematuridad, así como factores ambientales o sufrir violencia o maltrato en la infancia.