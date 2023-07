Quince detenidos por estafar 30.000 euros con el alquiler de apartamentos para vacaciones

Cargando el reproductor....

La Policía Nacional ha detenido a quince personas integrantes de una organización criminal que presuntamente estafó alrededor de 30.000 euros a casi un centenar de ciudadanos que habían pagado una fianza para el alquiler de apartamentos de vacaciones que ya estaban arrendados o eran falsos.



A los arrestados - once hombres y cuatro mujeres- se les imputa delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, informa este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.



Las víctimas, tras interesarse por alquileres de vacaciones en una conocida plataforma de anuncios, efectuaban un primer pago como concepto de fianza por un apartamento ficticio o que ya se encontraba arrendado.



Se ha logrado esclarecer un total de 90 denuncias de víctimas procedentes de toda España sobre alquileres tanto en la costa mediterránea como en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.



La investigación arrancó en julio del pasado año a raíz de la denuncia interpuesta en la comisaría de Torrejón de Ardoz, donde una mujer habría sido estafada tras contactar con un varón mediante una aplicación para alquilar una vivienda vacacional.



Después del primer contacto, las comunicaciones prosiguieron vía mensajería instantánea, solicitándole el arrendador una transferencia de 260 euros en concepto de fianza.



Tras recibir un documento en forma de contrato de alquiler, la mujer se percató de errores e incongruencias respecto al anuncio expuesto, pero ya no pudo contactar con él.



Las pesquisas policiales constataron que esta denuncia no era la única, pues en otras dependencias policiales de España se sucedieron estafas similares cometidas por la misma organización.



DOS HERMANOS AL FRENTE DE LA ESTAFA



Dos hermanos dirigían esta red que tenía en un escalón intermedio a los denominados "facilitadores" de documentación y como tercer eslabón a las "mulas" que recibían el dinero de las víctimas.



El grupo criminal publicitaba anuncios de apartamentos que realmente no existían o ya se encontraban alquilados. Los agentes calculan que el importe medio estafado a las víctimas ronda los 350 euros.



La operación se saldó con una entrada y registro el pasado mes de junio en el domicilio de uno de los principales investigados, donde se intervinieron dispositivos electrónicos y documentación de relevancia para la investigación.



La investigación permanece abierta, no descartándose nuevos arrestos.



Desde Policía Nacional se recomienda seguir estos consejos:



- Nunca accedas a enlaces de portales o páginas web desconocidas o no oficiales.



- Si recibes algún correo electrónico o mensaje sospechoso desconfía de su veracidad ya que estos enlaces fraudulentos podrían dirigirte a sitios web falsos que puedan parecerse a los auténticos.



- Ten cuidado con las ofertas demasiado baratas en comparación con otras similares en el mercado.



- Si es posible paga con tarjeta de crédito y evita hacer transferencia bancarias.



- Si llevas a cabo las reservas en una plataforma, reserva, comunícate y haz pagos a través de ella para aprovechar los procesos seguros y las políticas de reembolso.



– Verifica los enlaces de las webs antes de realizar pagos en linea o proporcionar cualquier información confidencial



– Mantente alerta al reservar las vacaciones de verano y si crees que has sido víctima de una estafa no dudes en denunciar el hecho en cualquier comisaría de Policía Nacional intentando facilitar todos los datos posibles como recibos, capturas de pantalla o información de contactos.