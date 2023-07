Encuentran en buen estado a tres jóvenes buscados desde anoche en Valencia

Tres jóvenes de 18 años que eran buscados desde anoche por los bomberos y la Guardia Civil, al no tener noticias de ellos tras salir a primera hora del martes de excursión por las pozas del río Fraile en Bicorp (Valencia), han sido hallados esta madrugada en buen estado aunque con síntomas de hipotermia.



Fuentes de Emergencias de la Generalitat han informado de que a las 2:26 horas han sido localizados en el cauce del río, desde donde han sido trasladados al Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido en el parking los botijos de Bicorp.



Los jóvenes salieron a primera hora de la mañana del martes para hacer una excursión por las pozas del río Fraile y, sobre las 22:00 horas, al no tener noticias de ellos, se inició la búsqueda.



Han participado un grupo especial de rescate en altura GERA, una dotación del Consorcio de Bomberos de Valencia, bomberos voluntarios del parque de Navarrés, una unidad de bomberos forestales y una patrulla de la Guardia Civil, que finalmente han podido hallarlos en buen estado.



Fuentes del Consorcio de Bomberos han informado de que el Grupo de Rescate en Altura, GERA, realizó la búsqueda por dentro del cauce del río y, al cabo de unas dos horas, localizó a los tres jóvenes en el estrecho de Lunae, una zona con cascadas.



Los jóvenes estaban fuera del agua, en buen estado general aunque con síntomas de hipotermia, según las fuentes, que indican que relataron que al llegar a este punto no pudieron remontar las cascadas para volver atrás, uno de ellos sufrió una caída y, ante las dificultades y la caída de la noche, tuvieron que quedarse allí.



Los efectivos del GERA les proporcionaron mantas y comida, y les ayudaron a salir del barranco hasta alcanzar una pista forestal, un trayecto de una hora aproximada. Ya en tierra, junto al GERA y los bomberos forestales de Generalitat fueron trasladados en vehículos hasta el puesto de mando.



El dispositivo del Consorcio se desmovilizó alrededor de las cuatro y media de la madrugada.