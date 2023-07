Los orientadores no bastan: ¿por qué es necesario que haya un psicólogo en cada colegio?

La formación de los orientadores educativos "no se ajusta" en España a las necesidades actuales que hay en los centros escolares, y por ello en cada centro educativo debería haber un psicólogo especializado para fomentar la buena salud mental y emocional del alumnado.



Así lo advierte en una entrevista con EFE el nuevo presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Psicología de las Universidades Españolas, Antonio Ferrer, quien también reivindica la mayor presencia de profesionales de la Psicología en el ámbito del Bienestar Social y su incremento en el sanitario.



Ferrer alerta de que, en España, la ratio de estos profesionales por cada cien mil habitantes en la sanidad pública es "completamente insuficiente" con respecto a los criterios que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).



A juicio del decano de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universitat de València, este grado universitario "goza de buena salud" porque la demanda de estudiantes ha crecido "exponencialmente" en los últimos años, y uno de los retos de su enseñanza es "adaptarnos de forma flexible a las nuevas realidades sociales y las nuevas formas de pensar y de interactuar que tiene la juventud".



MÁS PSICÓLOGOS EN SANIDAD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL



Subraya que en el ámbito sanitario, los profesionales de la Psicología se han sentido cada vez más respaldados y reconocidos, con su inclusión en la Atención Primaria, aunque considera que la oferta es aún "claramente insuficiente" y "como mínimo" debería haber un psicólogo en cada centro de salud para que pueda ser "motor de prevención en la aparición de trastornos en las personas".



Advierte de que en España la ratio de psicólogos en la sanidad pública es "completamente insuficiente" con respecto a los criterios que marca la OMS, que recomienda 18 profesionales por cada 100.000 habitantes. Esa es la media europea, mientras que en España es de 6.



Destaca la importancia que tiene la presencia de un psicólogo para la prevención y también para eficiencia económica del sistema, y subraya que hay evidencias de que su incorporación en Atención Primaria contribuye a disminuir los costes económicos en sanidad, el número de consultas y el consumo de fármacos.



Critica sin embargo la falta de profesionales en los ámbitos educativos y de bienestar social, donde se han visto "cada vez más denostados, menos utilizados y menos presentes".



"Queda mucho por avanzar" en la Educación, un "entorno privilegiado donde nuestros jóvenes están durante años" y donde es preciso incidir en su educación emocional para prevenir problemas como la violencia, el acoso, problemas de salud mental o las conductas suicidas.



Según explica este profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación, la Conferencia de Decanas y Decanos demanda desde hace más de una década a los distintos gobiernos la incorporación de la Psicología al mundo educativo: "Pero sigue siendo una tarea pendiente", lamenta.



Aboga por incluir la educación emocional de forma explícita dentro del currículo escolar a todos los niveles y denuncia que ahora mismo, en los colegios "no está la figura del psicólogo. Desapareció la figura del especialista en Psicología y Pedagogía y apareció una nueva de carácter general: el orientador u orientadora educativa".



Esta nueva figura se forma a través un Máster de profesorado en Secundaria que habilita a cualquier persona graduada o licenciada, en muchas ocasiones no del ámbito de la Psicología y la Pedagogía, a ser profesor de la ESO y orientador educativo tanto para el nivel de Secundaria como para el de Infantil y Primaria.



Pero según Ferrer, esta formación "no se ajusta a las necesidades que hay en los centros educativos y a lo que se les está exigiendo" y, por ello, reivindica la creación de una figura profesional "bien definida, con una formación especializada y ajustada a las demandas".



LA "BUENA SALUD" DEL GRADO DE PSICOLOGÍA



Según Ferrer, el interés por cursar estos estudios se ha incrementado "de forma exponencial" en los últimos años, al tiempo que la consideración de esta profesión es "muchísimo más positiva".



"Si hace 30 o 40 años había una concepción de la Psicología ligada fundamentalmente a la enfermedad mental, a día de hoy ha cambiado, y muchos de los que acuden a un profesional afirman que lo hacen para mejorar sus capacidades, no para tratar un trastorno. Cada vez es más importante el papel de prevención que se le da a la Psicología", asevera.



Según Ferrer, tomando como referencia la Universitat de València, por cada persona que cursa el Grado de Psicología "cuatro desearían hacerlo y no pueden porque no hay suficientes plazas", y explica que aunque cada año acceden 450 estudiantes, demandan hacerlo más de 2.000.



En la actualidad hay en España 62 universidades impartiendo el Grado de Psicología -31 en centros públicos y 31 en privados- y el próximo año podría haber dos más, una de ellas en Castilla-La Mancha, y a la pregunta de si faltan o sobran contesta que eso dependerá de las cifras de empleabilidad, cuyo análisis es uno de los retos de la Conferencia que preside.