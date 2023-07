Más de un millar de personas corren contra la Violencia de Género en Madrid

La X edición de la Carrera Contra la Violencia de Género ha vuelto a recorrer este domingo las calles de Madrid con más de mil participantes, después de que las tres últimas ediciones se realizasen de manera "online" a causa de la pandemia.



Según ha explicado antes del comienzo de la carrera la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se trata de una edición “especial”, no solo por volver a la presencialidad, sino también por estar en “un momento estratégico” para la lucha contra este tipo de violencia.



Los fondos recaudados irán dirigidos a la asociación ANAR, que gestiona el teléfono contra la violencia de género al menor en España, y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), quienes luchan contra la violencia machista en el ámbito de la discapacidad.



“Estas entidades ayudan a las víctimas más vulnerables” a través de recursos “adecuados y accesibles”, tanto para la infancia como para las mujeres que sufren una discapacidad, ha señalado la delegada.



En los últimos años la cifra de mujeres asesinadas ha disminuido y, aunque en 2021 y 2022 se ha llegado hasta el mínimo de toda la serie histórica, con 48 y 49 asesinatos respectivamente, “tenemos que reducir estas cifras”, ha indicado.



Asimismo, Rosell ha resaltado que “evidentemente estamos en momentos de recrudecimiento del machismo” y “negacionismo” desde las instituciones, desde las que “se niegan los recursos y se mezclan con otros”.



En ese sentido, ha indicado que este tipo de violencia “es una violación de los derechos humanos que requiere recursos especializados”.



A su juicio, esto “pone en riesgo” la vida de las mujeres que sufren violencia machista, por lo que, según ha señalado, se va a seguir “luchando, todas juntas”, a través de actividades de concienciación ciudadana, como es esta carrera.



Por otro lado, la atleta y fundadora de Run For You, Carmen Giménez, ha indicado que se debe continuar trasladando a la sociedad que “estamos unidos en la lucha contra la violencia de género” y que se debe seguir trabajando para ello.