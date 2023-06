Fin al uso de los triángulos: hasta cuándo es obligatorio y qué hay que usar ahora

A partir del próximo 1 de julo ya no será obligatorio colocar los triángulos de preseñalización de peligro en autopistas y autovías en caso de accidente o avería, una medida que pretende disminuir las muertes por atropello en estas carreteras.



Sí tendrá que seguir usándose este dispositivo en vías convencionales, según una instrucción publicada este jueves por la Dirección General de Tráfico (DGT).



Tráfico justifica su decisión en el elevado número de personas fallecidas en autopistas y autovías en los últimos años: la media de peatones fallecidos atropellados tras bajarse del vehículo en el último lustro ha sido de 22 personas.



La exención quedará sin efecto el 1 de enero de 2026, fecha en la que ya será obligatorio para todos los conductores llevar en el vehículo la señal luminosa V-16, que sustituirá de forma definitiva a los triángulos, ha informado Tráfico.



Países como Reino Unido ya han eliminado el uso del triángulo y otros están estudiando implantar también esta medida.



La DGT recuerda que las autopistas y las autovías registran una alta intensidad de tráfico y elevada velocidad y señala que los datos ponen de manifiesto que transitar por el arcén, intentar reparar una avería o, incluso, la colocación y posterior retirada de los triángulos, incrementan notablemente el riesgo de atropello.



"Teniendo en cuenta que la colocación de los triángulos de preseñalización de peligro no resulta factible en autopistas y autovías por comprometer gravemente la seguridad de las personas, al tener que transitar a pie por la calzada, se exime su colocación y, por tanto, no será motivo de denuncia exclusivamente en estas vías rápidas", señala.